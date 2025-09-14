HBO любит рисковать и всегда выигрывает: 3 самых провокационных сериала, которые ненавидели, но смотрели

HBO славится смелыми экспериментами и готовностью идти на риск. Иногда это оборачивается шедеврами, а иногда — шквалом критики.

Но именно противоречивость делает такие проекты обсуждаемыми, а значит — культовыми. Мы выбрали три самых спорных сериала HBO, которые до сих пор вызывают жаркие дискуссии.

«Рим» (2005–2007)

Один из первых масштабных исторических проектов HBO, где ставка была сделана на правдивость и зрелищность. «Рим» показывал интриги Юлия Цезаря и его окружения глазами обычных солдат, но одновременно поражал масштабом декораций, сценами насилия и откровенной наготы.

Фанаты до сих пор считают, что сериал закрыли слишком рано, хотя на деле причиной стал неподъёмный бюджет. Споры о том, где проходит грань между исторической достоверностью и шок-контентом, сделали «Рим» проектом на все времена.

«Игра престолов» (2011–2019)

До последнего сезона «Игра престолов» считалась величайшим сериалом десятилетия. Но финал вызвал бурю негодования: резкие сюжетные повороты и спорные решения сценаристов разрушили ожидания миллионов фанатов.

Ещё раньше сериал критиковали за чрезмерное насилие и сцены сексуального характера, которых в книгах не было. Эмилия Кларк признавалась, что чувствовала себя небезопасно на съёмках, и именно это добавило ещё один штрих к репутации сериала как провокационного и жестокого.

«Эйфория» (с 2019 года)

Самый современный и одновременно самый спорный хит HBO. Сериал о подростках из маленького города с первого сезона стал мировой сенсацией. Но за блестящим стилем и игрой Зендаи многие увидели романтизацию наркотиков, насилия и токсичных отношений.

Авторы отвечают, что их цель — показать реальность без прикрас. И, нравится это или нет, «Эйфория» уже вошла в историю телевидения как культовый портрет поколения.

HBO продолжает рисковать и выпускать проекты, которые вызывают полярные реакции. И именно за это зрители и ценят канал: здесь всегда найдётся сериал, о котором можно спорить часами.

