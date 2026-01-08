Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи HBO делает ставку на 6 коротких серий по 35 минут: что покажет «Рыцарь Семи Королевств» 18 января — собрали все, что известно о приквеле «Игры престолов»

HBO делает ставку на 6 коротких серий по 35 минут: что покажет «Рыцарь Семи Королевств» 18 января — собрали все, что известно о приквеле «Игры престолов»

8 января 2026 17:09
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Первые эпизоды снял режиссер «Черного зеркала» Оуэн Харрис.

Миллионы фанатов Вестероса ждали этого момента — и теперь он наконец близко. Уже 18 января 2026 года на HBO Max выходит сериал «Рыцарь Семи Королевств», новый проект по миру Джорджа Мартина.

Это не продолжение «Игры престолов» и не еще одна история о Таргариенах у власти, а совсем другой взгляд на тот же мир. Мы собрали все, что уже известно о сериале, который HBO заранее продлила на второй сезон.

О чем расскажет «Рыцарь Семи Королевств»

Сюжет переносит зрителей на девяносто лет раньше событий «Игры престолов», во времена, когда драконов уже не было, но память о них еще жила. Главные герои — странствующий рыцарь Дункан Высокий, которого все зовут просто Дунк, и его дерзкий оруженосец Эгг.

Они путешествуют по Вестеросу, ввязываясь в турниры, дворцовые интриги и чужие тайны, даже не подозревая, что путь приведет их к большим историческим событиям. История основана на повестях Мартина, которые многие считают его самой теплой и человечной прозой.

Чем этот сериал отличается от «Игры престолов»

HBO сразу делает акцент: это не эпик про борьбу за трон. Первый сезон состоит всего из шести серий по 30–35 минут и рассказывается почти полностью с точки зрения Дунка.

В кадре будут не короли и полководцы, а кузнецы, ярмарочные артисты, трактирщики и обычные люди, которые живут рядом с великими событиями, но не управляют ими. Шоураннер Айра Паркер прямо говорил, что хотел показать Вестерос снизу, таким, каким его не видели раньше.

Кто работает над проектом

Сценарии курирует Айра Паркер, уже работавший над «Домом дракона». Первые эпизоды снял режиссер «Черного зеркала» Оуэн Харрис, вторую половину сезона — Сара Адина Смит, известная по «Урокам химии». Сам Джордж Мартин посмотрел все шесть серий и признался, что «влюбился в Дунка и Эгга» и считает каст одним из самых удачных в экранизациях его книг.

Почему вокруг сериала столько ожиданий

HBO продлила «Рыцаря Семи Королевств» на второй сезон еще до премьеры — редкий шаг даже для крупных проектов. План прост: каждый сезон будет экранизировать одну повесть Мартина.

Это значит, что история Дунка и Эгга может стать самой длинной и самой личной сагой во всем мире Вестероса. Для зрителей это шанс увидеть знакомый мир без тронов, но с живыми людьми, которые в нем выживают.

Ранее мы писали: Сколько потребуется времени, чтобы просмотреть все сезоны «Очень странных дел»: одним днем точно не ограничитесь.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
95 % на Rotten Tomatoes и 92 балла на Metacritic: 2 сезон «Питта» выходит 8 января, но критики уже посмотрели — вот его плюсы и минусы 95 % на Rotten Tomatoes и 92 балла на Metacritic: 2 сезон «Питта» выходит 8 января, но критики уже посмотрели — вот его плюсы и минусы Читать дальше 8 января 2026
Если вам было мало «Очень странных дел», готовьтесь: новый сериал «Район» от Netflix про старость и мистику выйдет в 2026 году Если вам было мало «Очень странных дел», готовьтесь: новый сериал «Район» от Netflix про старость и мистику выйдет в 2026 году Читать дальше 8 января 2026
Второй сезон «Больницы Питт» зрителям еще не показали, а критики уже вывели его в топы с 95% на RT: «Сиквел только поднял планку» Второй сезон «Больницы Питт» зрителям еще не показали, а критики уже вывели его в топы с 95% на RT: «Сиквел только поднял планку» Читать дальше 7 января 2026
Выглядел на 40 максимум, но умер в 210: почему Арагорн жил дольше любого человека Средиземья? Толкин объяснил Выглядел на 40 максимум, но умер в 210: почему Арагорн жил дольше любого человека Средиземья? Толкин объяснил Читать дальше 9 января 2026
Самый кассовый фильм по Стивену Кингу собрал в прокате 704 млн долларов: на съемки хоррора потратили сущие копейки Самый кассовый фильм по Стивену Кингу собрал в прокате 704 млн долларов: на съемки хоррора потратили сущие копейки Читать дальше 8 января 2026
Не только «Уэнсдэй» и «Очень странные дела»: эти 10 сериалов Netflix 2022 года затянут так, что новогодние каникулы пролетят как один миг Не только «Уэнсдэй» и «Очень странные дела»: эти 10 сериалов Netflix 2022 года затянут так, что новогодние каникулы пролетят как один миг Читать дальше 8 января 2026
«Взрослые рыдали всем залом»: «Чебурашка 2» уже собрал 4 млрд рублей в прокате, но что такого показали в фильме? Вот честные отзывы «Взрослые рыдали всем залом»: «Чебурашка 2» уже собрал 4 млрд рублей в прокате, но что такого показали в фильме? Вот честные отзывы Читать дальше 8 января 2026
1 051 374 просмотра за 19 часов: Netflix открыла завесу над проектами 2026 года — от «Острых козырьков» до «Ван Писа» (видео) 1 051 374 просмотра за 19 часов: Netflix открыла завесу над проектами 2026 года — от «Острых козырьков» до «Ван Писа» (видео) Читать дальше 8 января 2026
В кадре Петров и Снигирь, да и маньяк опять настоящий: что известно о сериале «После Фишера. Инквизитор» — снова трупы и расследования В кадре Петров и Снигирь, да и маньяк опять настоящий: что известно о сериале «После Фишера. Инквизитор» — снова трупы и расследования Читать дальше 8 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше