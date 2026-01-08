HBO делает ставку на 6 коротких серий по 35 минут: что покажет «Рыцарь Семи Королевств» 18 января — собрали все, что известно о приквеле «Игры престолов»

Миллионы фанатов Вестероса ждали этого момента — и теперь он наконец близко. Уже 18 января 2026 года на HBO Max выходит сериал «Рыцарь Семи Королевств», новый проект по миру Джорджа Мартина.

Это не продолжение «Игры престолов» и не еще одна история о Таргариенах у власти, а совсем другой взгляд на тот же мир. Мы собрали все, что уже известно о сериале, который HBO заранее продлила на второй сезон.

О чем расскажет «Рыцарь Семи Королевств»

Сюжет переносит зрителей на девяносто лет раньше событий «Игры престолов», во времена, когда драконов уже не было, но память о них еще жила. Главные герои — странствующий рыцарь Дункан Высокий, которого все зовут просто Дунк, и его дерзкий оруженосец Эгг.

Они путешествуют по Вестеросу, ввязываясь в турниры, дворцовые интриги и чужие тайны, даже не подозревая, что путь приведет их к большим историческим событиям. История основана на повестях Мартина, которые многие считают его самой теплой и человечной прозой.

Чем этот сериал отличается от «Игры престолов»

HBO сразу делает акцент: это не эпик про борьбу за трон. Первый сезон состоит всего из шести серий по 30–35 минут и рассказывается почти полностью с точки зрения Дунка.

В кадре будут не короли и полководцы, а кузнецы, ярмарочные артисты, трактирщики и обычные люди, которые живут рядом с великими событиями, но не управляют ими. Шоураннер Айра Паркер прямо говорил, что хотел показать Вестерос снизу, таким, каким его не видели раньше.

Кто работает над проектом

Сценарии курирует Айра Паркер, уже работавший над «Домом дракона». Первые эпизоды снял режиссер «Черного зеркала» Оуэн Харрис, вторую половину сезона — Сара Адина Смит, известная по «Урокам химии». Сам Джордж Мартин посмотрел все шесть серий и признался, что «влюбился в Дунка и Эгга» и считает каст одним из самых удачных в экранизациях его книг.

Почему вокруг сериала столько ожиданий

HBO продлила «Рыцаря Семи Королевств» на второй сезон еще до премьеры — редкий шаг даже для крупных проектов. План прост: каждый сезон будет экранизировать одну повесть Мартина.

Это значит, что история Дунка и Эгга может стать самой длинной и самой личной сагой во всем мире Вестероса. Для зрителей это шанс увидеть знакомый мир без тронов, но с живыми людьми, которые в нем выживают.

