Хатидже злилась не просто так: что на самом деле было между Ибрагимом и Шах-султан

18 января 2026 20:33
Кадры из сериала «Великолепный век»

Напряжение в паре считывалось с экрана.

В сериале «Великолепный век» создатели проводят тонкую линию между Ибрагимом-пашой и Шах-султан. Взаимодействие этих персонажей наполнено особым напряжением.

Хатидже, сестра султана, жена Ибрагима, ревнует мужа почти не скрывая. Сама Шах ведёт себя рядом с визирем крайне сдержанно и нервно, что явно намекает на общее прошлое.

Хюррем заметила это одной из первых и придумала интригу с поддельным любовным письмом, чтобы перессорить сестер.

Это заставляет зрителей задуматься: что же связывало этих двух влиятельных людей на самом деле в далёкой османской истории?

Кадр из сериала «Великолепный век»

Ибрагим и Шах-султан

Романтический подтекст во взаимоотношениях Ибрагима-паши и Шах-султан является исключительно изобретением авторов «Великолепного века». Исторические хроники свидетельствуют, что принцесса Шах появилась при османском дворе значительно позже — уже после того, как Ибрагим был казнён в 1538 году.

Её действительным супругом являлся государственный деятель Лютфи-паша. В этом пункте сериал остаётся верен фактам, как и в изображении характера их брака: реальные отношения пары, согласно источникам, также были отмечены глубокими конфликтами.

Хатидже и Шах

Что же касается конфликта между сестрами, то Ибрагим-паша здесь вообще не при чём. Согласно историческим данным, Шах вовсе не была дочерью валиде-султан Хафсы. Её родила другая наложница султана Селима — Айше.

Именно из-за разного происхождения отношения между сёстрами, Хатидже и Шах, были такими холодными и сложными. Ведь в те времена наложницы и их дети часто вели негласную войну за влияние.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Создатели сериала также ошиблись с образом героини. Её полное имя — Шах Хубан, что означает «Госпожа света». Большинство историков сходятся во мнении, что эта османская принцесса была блондинкой со светлой кожей, а не брюнеткой, как её изобразили на экране.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
