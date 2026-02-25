Меню
Хатидже — истеричка, а Бейхан — рохля? В «Великолепном веке» про сестер Сулеймана все наврали

Хатидже — истеричка, а Бейхан — рохля? В «Великолепном веке» про сестер Сулеймана все наврали

25 февраля 2026 13:17
Кадр из сериала «Великолепный век»

В их образы было добавлено немало художественного вымысла.

В «Великолепном веке» сёстры султана Сулеймана показаны не просто как родственницы правителя, а как самостоятельные и влиятельные фигуры, активно вмешивающиеся в дворцовые интриги и государственные дела. Создатели сериала наделили их яркими характерами, амбициями и стремлением участвовать в большой политике, что делает их важными участницами событий.

Исторические хроники действительно подтверждают, что женщины из династии Османов обладали немалым весом при дворе — они получали щедрое содержание, заключали выгодные браки с высокопоставленными сановниками и имели возможность влиять на решения повелителя.

Однако сериал, разумеется, добавляет драматизма и художественного вымысла, превращая реальные факты в захватывающее зрелище.

Хатидже-султан

Хатидже в «Великолепном веке» запомнилась зрителям своей романтичностью и болезненной привязанностью к Ибрагиму, что порой делало её образ излишне истеричным и зависимым. В реальности она была влиятельной султаншей, занималась благотворительностью и поддерживала деятелей искусства, но исторические источники не подтверждают ту степень эмоциональной нестабильности, которую ей приписали создатели сериала.

Её экранная судьба целиком завязана на отношениях с фаворитом, и после его казни героиня так и не находит покоя, посвящая себя жажде мести.

Бейхан-султан

Бейхан-султан в сериале выглядит куда более спокойной и рассудительной на фоне эмоциональных сестёр. Она не лезет в дворцовые интриги и после казни мужа находит силы жить дальше ради детей, ставя семью превыше всего.

Историкам о ней известно немного, поэтому сложно сказать, насколько точно создатели передали её характер, но можно предположить, что в реальности она тоже занималась благотворительностью и имела определённый вес при дворе.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Шах Хубан-султан

Шах Хубан в сериале показана амбициозной и властолюбивой женщиной, которой движет желание компенсировать внутренние комплексы и доказать собственную значимость. Она откровенно завидует сестре Хатидже, считавшейся любимицей родителей и получившей в мужья самого Великого визиря.

Эта зависть толкает её на дворцовые интриги и борьбу за влияние, вплоть до попытки возвести на престол шехзаде Мустафу, чтобы наконец ощутить свою силу и важность.

Фатьма-султан

Фатьма поначалу кажется легкомысленной особой, озабоченной лишь мужчинами и развлечениями, но за этой маской прячутся немалые амбиции. Она мечтает о безграничной власти, которую надеется получить, когда Мустафа взойдёт на престол, и ради этого готова плести интриги наравне с сёстрами.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
