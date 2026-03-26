Харренхолл — проклят ли он? Правда о главном замке Вестероса, от которой мурашки по коже

В мрачном мире «Игры престолов» встречается много страшных мест, но ни одно не даёт такого чувства безысходности, как Харренхолл. Этот замок — не просто большой, он тяжёлым лежит лежит на памяти Вестероса.

Краткая предыстория

Харренхолл воздвигли потомки железнорождённых, и стоило им немалых тягот. Строительство началось на берегу озера Божье Око и шло сорок лет. Для работ использовали повышенные налоги, грабежи и пленников. На стройке гибли тысячи людей. Замок получился гигантским: пять высоких башен, стены толще любой осадной машины, огромные подземелья и кладовые. В создателе, Харрене Хоаре, многие видели человека, который верил в неприступность своего творения.

Падение в огне

Во время Завоевания Эйгона на берегах Божьего Ока сгорел флот железнорождённых. Харрен сбежал в своё грандиозное строение и отказался капитулировать. Он уверял, что камень не горит. Когда Эйгон поднялся в небо на Балерионе и обрушил на замок поток чёрного пламени, всё за пределами каменной оболочки вспыхнуло — деревянные перекрытия, запасы, солома, корабли. Люди в замке оказались в ловушке: многие погибли в огне или при падении со стен.

Что же стало потом с замком? После Завоевания Харренхолл отдали сиру Квентону Квохерису. Это не выглядело как щедрый подарок. Замок оказался слишком большим и дорогим в содержании. Надо было держать гарнизон, ремонтировать стены, завозить пищу и охранять пустые коридоры, где эхо походило на шаги призраков. Род Квохерисов вскоре прервался. В 37 году от Завоевания отец одной из девушек, пострадавшей от лорда Гаргона Квохериса, открыл ворота Харрену Красному и его бандитам.

Затем замок перешёл к Харровеям, но ненадолго. Через семь лет Мейгор Таргариен расправился с родом Харровеев за измену королевы Алис. После этой резни люди впервые заговорили о проклятии.

Многие сторонники Мейгора желали получить Харренхолл. Король заявил, что замок достанется сильнейшему. Двадцать три рыцаря сражались за право владения. Победил сир Уолтон Тауэрс, но через две недели умер от ран.

Род Тауэрсов стал приходить в упадок. Спустя годы в огромном замке жило лишь несколько человек: хилый лорд Мейгор, его повар и три старых слуги. Они занимали одну из пяти башен.

После смерти последнего Тауэрса в 73 году Джейхейрис пожаловал Харренхолл сиру Байвину Стронгу. В 101 году здесь прошёл Великий совет, на который собралось более тысячи лордов.

В 120 году лорд Лионель Стронг и его наследник Харвин погибли в пожаре. Во время Танца Драконов замок несколько раз переходил из рук в руки. Драконы Деймона и Эймонда сошлись над Божьим Оком, и оба всадника погибли. После этой войны Харренхолл стал логовом разбойников.

В 151 году владение перешло к сиру Лукасу Лотстону. Самой печально известной представительницей этого рода была Безумная Данелла Лотстон. Говорили, что она принимала ванны из человеческой крови, устраивала людоедские пиры и занималась тёмными делами.

Потом замок достался рыцарям Уэнтам, слугам Лотстонов. В 281 году лорд Уолтер Уэнт устроил пышный турнир по случаю дня рождения дочери. Шли слухи, что турнир оплатил принц Рейгар, желая собрать лордов и обсудить отстранение короля. Эйрис узнал об этом и приехал сам. На турнире победил Рейгар и объявил Лианну Старк Королевой любви и красоты, а вскоре похитил её недалеко от Харренхолла.

Многие считали, что Харренхолл проклят. Обитатели и гости видели призраков Харрена Хоара и его сыновей. Даже лорд Лео Леффорд, несмотря на смех за столом, верил в эти истории и спал со свечой у постели. Слуги говорили Арье Старк, что привидения появляются на верхних этажах башни Плача.

Все дома, владевшие замком, со временем приходили в упадок и исчезали. К началу Войны Пяти Королей замок уже принадлежал седьмому роду. Но и большинство тех, кто контролировал Харренхолл в годы войны, тоже погибли печально.