«Хамнет» — это 3 номинации на «Золотой глобус» и 100% одобрение критиков: но зрители не считают его идеальным

Фильм Хлои Чжао стал фаворитом критиков, но вызвал споры у части аудитории.

Историческая драма «Хамнет» (2025) Хлои Чжао входит в сезон наград во всеоружии: фильм претендует на «Золотой глобус» сразу в трёх ключевых категориях — «Лучший фильм (драма)», «Лучший сценарий» и «Лучшая актриса (драма)» за работу Джесси Бакли.

К тому же картина получила 100% свежести на Rotten Tomatoes. Но зрительские обсуждения показывают: идеальным фильм считают далеко не все.

За что хвалят

Высокие оценки — не случайность. Рецензенты отмечают мощную игру Джесси Бакли, чья героиня, Агнес, становится эмоциональным центром истории.

«Хамнет» собрал 95/100 на Metacritic, а критики The Guardian назвали финал «душераздирающим» и «точным попаданием в интонацию романа Мэгги О’Фаррелл».

Отдельно выделяют режиссуру Чжао, камерный подход к XVI веку, работу оператора и монтаж, создающие ощущение личной, почти интимной трагедии.

Фильм аккуратно выстраивает параллель между семейной утратой и рождением шекспировского «Гамлета», превращая биографический сюжет в историю о том, как горе становится искусством.

Какие слабые места заметили

Несмотря на признание критиков, часть аудитории говорит о другой стороне картины. Отмечают, что движение к трагедии слишком прямолинейно и сужает эмоциональный диапазон фильма:

«Даже при том, что концепция интересная, история плохо рассказана из-за плохой структуры сюжета».

Встречается мнение, что второстепенные персонажи остаются почти безголосыми — важные, но мало раскрытые силуэты вокруг главной героини.

Некоторые считают, что «Хамнет» местами чересчур академичен и напоминает «обязательного претендента на Оскар», где красота кадра и серьёзность темы подавляют живые эмоции.

Баланс, который понравится не всем

«Хамнет» — фильм уверенный, стилистически цельный и тонко сыгранный. Но в его строгости и драматической концентрации есть то, что может оттолкнуть зрителей, предпочитающих более широкий эмоциональный спектр или динамику в исторических драмах.

Тем не менее три номинации на «Золотой глобус» и восторженные отзывы критиков делают его одним из ключевых фильмов конца года — с обсуждаемыми достоинствами и честно признанными минусами.

