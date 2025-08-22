Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Хам, грубиян и не такой уж и гений: спустя 15 лет в Шерлоке нашли сплошные «ред флаги»

Хам, грубиян и не такой уж и гений: спустя 15 лет в Шерлоке нашли сплошные «ред флаги»

22 августа 2025 14:15
Кадр из сериала «Шерлок»

Повторный просмотр может разочаровать.

Британский сериал от HBO «Шерлок» — образцовая драма с прекрасным сюжетом и блестящим актерским составом. В России и странах СНГ новые сезоны можно было смотреть одновременно со всем миром благодаря трансляции ленты на «Первом канале».

Но сейчас, спустя 15 лет после выхода первой серии «Шерлока», мир вокруг изменился настолько, что и мнения о картине стали другими. Сноб с высоким уровнем интеллекта больше не кажется интересным, теперь это «ред флаги» человека, от которого стоит держаться подальше.

Дедуктивные способности

Дедукция Шерлока Холмса в сериале часто выглядела как настоящее волшебство. Он мог с первого взгляда раскрыть биографию случайного прохожего. Такой подход казался зрелищным, но не всегда убедительным.

Его выводы всё чаще строились на смелых предположениях, а не на железной логике. Особенно это заметно в поздних сезонах.

В оригинальных произведениях Конан Дойля способности Холмса тоже поражали, но оставались объяснимыми. Читатель мог проследить каждую ступень его рассуждений. Сериальный же Шерлок всё чаще угадывал, а не вычислял.

Грубость

В оригинальных произведениях Шерлок Холмс сохранял вежливость даже в самых напряжённых ситуациях. Его резкость, если она проявлялась, всегда была облечена в изысканные формы.

Совсем иным предстаёт герой в сериале BBC. Здесь он часто позволяет себе откровенную грубость, особенно по отношению к тем, кого считает интеллектуально ниже себя. Его постоянные унижения Андерсона подаются как повод для комедийных ситуаций.

Кадр из сериала «Шерлок»

При этом сериал демонстрирует — Скотленд-Ярд настолько нуждается в гении Холмса, что готов терпеть любое неуважение.

Потенциал злодеев

После ухода Мориарти сериал так и не смог представить равноценного антагониста. Создатели перешли к формату «злодей на одну серию», что заметно снизило накал противостояния. Особенно досадным выглядит нераскрытый потенциал трёх ключевых персонажей.

Лорд Моран в книгах был «вторым самым опасным человеком в Лондоне». В сериале его превратили в эпизодического злодея без глубины. Та же участь постигла Магнуссена и Калвертона Смита — их мотивация и влияние остались недораскрытыми, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто будет новым Шерлоком Холмсом.

Фото: Кадры из сериала «Шерлок»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой Читать дальше 9 октября 2025
15 лет после финала фанаты «Остаться в живых» ломают голову: 3 действительно сложных загадки сериала 15 лет после финала фанаты «Остаться в живых» ломают голову: 3 действительно сложных загадки сериала Читать дальше 9 октября 2025
Убивал женщин, но помог поймать легендарного Теда Банди? На самом деле финал нового «Монстра» не имеет ничего общего с реальностью Убивал женщин, но помог поймать легендарного Теда Банди? На самом деле финал нового «Монстра» не имеет ничего общего с реальностью Читать дальше 9 октября 2025
Стало известно главное отличие «Рыцаря Семи Королевств» от «Игры престолов»: оно будет очевидно уже на первых секундах Стало известно главное отличие «Рыцаря Семи Королевств» от «Игры престолов»: оно будет очевидно уже на первых секундах Читать дальше 9 октября 2025
Автор «Ведьмака» назвал каст своей мечты для экранизации: Хемсворта в списке нет, также как и Кавилла Автор «Ведьмака» назвал каст своей мечты для экранизации: Хемсворта в списке нет, также как и Кавилла Читать дальше 8 октября 2025
Спин-офф «Игры престолов» наконец вернет на экран этот дом Вестероса: в «Игре престолов» его уничтожили Спин-офф «Игры престолов» наконец вернет на экран этот дом Вестероса: в «Игре престолов» его уничтожили Читать дальше 8 октября 2025
Арья уже во втором сезоне «Игры престолов» нарушила главное правило Старков: хорошо, что Нед этого не увидел Арья уже во втором сезоне «Игры престолов» нарушила главное правило Старков: хорошо, что Нед этого не увидел Читать дальше 7 октября 2025
Гимли из «Властелина колец» не зря махал топором: тайна оружия гномов оказалась глубже, чем кажется Гимли из «Властелина колец» не зря махал топором: тайна оружия гномов оказалась глубже, чем кажется Читать дальше 11 октября 2025
Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах Почему «Семнадцать мгновений весны» назвали именно так — и что за этим числом на самом деле скрывается? Объясняем на пальцах Читать дальше 11 октября 2025
Зловещая спираль Белых Ходоков: что на самом деле означал символ, который появлялся в «Игре престолов» снова и снова Зловещая спираль Белых Ходоков: что на самом деле означал символ, который появлялся в «Игре престолов» снова и снова Читать дальше 11 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше