Хам, грубиян и не такой уж и гений: спустя 15 лет в Шерлоке нашли сплошные «ред флаги»

Британский сериал от HBO «Шерлок» — образцовая драма с прекрасным сюжетом и блестящим актерским составом. В России и странах СНГ новые сезоны можно было смотреть одновременно со всем миром благодаря трансляции ленты на «Первом канале».

Но сейчас, спустя 15 лет после выхода первой серии «Шерлока», мир вокруг изменился настолько, что и мнения о картине стали другими. Сноб с высоким уровнем интеллекта больше не кажется интересным, теперь это «ред флаги» человека, от которого стоит держаться подальше.

Дедуктивные способности

Дедукция Шерлока Холмса в сериале часто выглядела как настоящее волшебство. Он мог с первого взгляда раскрыть биографию случайного прохожего. Такой подход казался зрелищным, но не всегда убедительным.

Его выводы всё чаще строились на смелых предположениях, а не на железной логике. Особенно это заметно в поздних сезонах.

В оригинальных произведениях Конан Дойля способности Холмса тоже поражали, но оставались объяснимыми. Читатель мог проследить каждую ступень его рассуждений. Сериальный же Шерлок всё чаще угадывал, а не вычислял.

Грубость

В оригинальных произведениях Шерлок Холмс сохранял вежливость даже в самых напряжённых ситуациях. Его резкость, если она проявлялась, всегда была облечена в изысканные формы.

Совсем иным предстаёт герой в сериале BBC. Здесь он часто позволяет себе откровенную грубость, особенно по отношению к тем, кого считает интеллектуально ниже себя. Его постоянные унижения Андерсона подаются как повод для комедийных ситуаций.

При этом сериал демонстрирует — Скотленд-Ярд настолько нуждается в гении Холмса, что готов терпеть любое неуважение.

Потенциал злодеев

После ухода Мориарти сериал так и не смог представить равноценного антагониста. Создатели перешли к формату «злодей на одну серию», что заметно снизило накал противостояния. Особенно досадным выглядит нераскрытый потенциал трёх ключевых персонажей.

Лорд Моран в книгах был «вторым самым опасным человеком в Лондоне». В сериале его превратили в эпизодического злодея без глубины. Та же участь постигла Магнуссена и Калвертона Смита — их мотивация и влияние остались недораскрытыми, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

