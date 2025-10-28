Меню
Хальвет в «Великолепном веке» показывали неправильно: ничего пикантного в данном процессе не было

28 октября 2025 22:29
Кадр из сериала «Великолепный век»

А султан вообще не присутствовал в эти моменты.

В «Великолепном веке» показано, что хальвет — это романтическая ночь султана с фавориткой. Но на самом деле создатели сериала немного приукрасили историческую реальность. Изначально хальвет означал совсем другое.

Значение слова «хальвет»

На самом деле слово «хальвет» пришло из арабского языка и означало вовсе не любовное свидание. В суфизме так называли духовное уединение — время для молитвы и самопознания вдали от суеты.

Позже это понятие перешло в повседневную жизнь османов. Хальветом могли назвать тихий отдых в садовом павильоне или просто уединённый уголок, где женщины гарема проводили время.

Как проходил хальвет

Дважды в год — весной и летом — женщин вывозили в загородные сады или дворцовые павильоны. Это был редкий шанс вырваться за стены гарема.

Путешествие напоминало секретную операцию: кареты плотно занавешивали, маршрут охраняли солдаты, а за порядком следили евнухи.

В садах наложниц ждали угощения, музыка и возможность свободно подышать воздухом — посмеяться, погулять среди деревьев и ненадолго забыть о строгих правилах. Для женщин, проводивших дни в учёбе и рукоделии, эти выезды становились глотком свободы.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Новый смысл

Когда Сулейман I преобразовал гарем, введя строгую систему титулов, многие старые термины приобрели новый смысл. Слово «хальвет», изначально означавшее уединение для молитвы или отдыха, стало обозначать приватную встречу султана с фавориткой.

Возможно, этот термин просто оказался самым тактичным способом описания интимного свидания. Так духовное понятие постепенно превратилось в романтический символ.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
