Киноафиша Статьи Хабенский в тени, Кологривый без одежды, Петербург стал «Расчленинградом»: показали первые серии «Метода 3» – и критики удивлены изрядно

Хабенский в тени, Кологривый без одежды, Петербург стал «Расчленинградом»: показали первые серии «Метода 3» – и критики удивлены изрядно

19 ноября 2025 11:50
«Метод 3»

Создатели саги о маньяках сделали акцент на новых героях и резко изменили тон истории.

В Москве прошёл закрытый показ трёх стартовых эпизодов «Метода 3». Журналистам и гостям светского мероприятия показали сразу три эпизода, и общий тон сезона стал понятен буквально с первых сцен.

Юрий Быков резко расширяет фокус истории, а привычная роль Родиона Меглина уходит на второй план (по крайней мере на старте) — что и стало главным поводом для обсуждений после сеанса.

Внимание! Ниже будут спойлеры.

Что именно увидели критики на предпоказе

По сюжету третьего сезона прошло пять лет. Родион Меглин возвращается, но уже не один: он курирует группу людей, способных понимать мотивацию преступников.

Однако в первых эпизодах внимание уходит в сторону Никиты Кологривого — его герой открывает сезон и фактически перетягивает внимание на себя. Телеграм-канал «Русское кино в топе» называет это «легаси-ребутом», где «первая серия посвящена вовсе не герою Хабенского».

Почему обсуждают Кологривого

В стартовой серии действие разворачивается в Выборге. Герой Кологривого появляется в максимально провокационных сценах, буквально бегает нагишом по улицам. Критики отмечают, что актёр «уходит в разнос» буквально с первых минут.

Его персонаж — полицейский-раздолбай, работающий на инстинктах, и на нём держится почти весь эпизод. Он сталкивается с делом, где очередной маньяк издевается над мужским достоинством жертв.

«Метод 3»

Петербург в «Методе 3» превращён в «Расчленинград»

Второй эпизод переносит действие в Петербург — и делает это так, что город становится отдельным персонажем и именуется «Расчленинградом». Атмосфера намеренно мрачная.

В сериале появляются напарники Кологривого: скользкий Лев Зулькарнаев (известен по «Слову пацана») и Егор Кенжаметов (из «Лихих»), которого то и дело накрывают военные триггеры.

Что говорят о Хабенском

Родион Меглин присутствует, но его появления точечные. Критик «Русского кино в топе» подчёркивает:

«По-настоящему бабочки в животе появляются только на заставке и в микро-появлениях Хабенского».

Создатели явно придерживают персонажа для развития последующих серий. Акцент на новых героях рецензентов удивил, но не вызвал негативной реакции — скорее интерес, куда именно повернут сюжет.

Что не сработало

Рецензенты критикуют линии Анны Савранской и Дарьи Коныжевой — образы показались неубедительными. Одновременно отмечают утрированность мужских персонажей и обилие провокационного юмора.

Но почти все сходятся на одном: Юрий Быков сознательно делает начало сезона грубым, экспрессивным и более жанровым, чем прежде.

Фото: Кадр из сериала «Метод 3» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
