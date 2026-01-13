Меню
Хабенский уверенно заявил: третий сезон «Метода» получился лучше первого — и вот почему

13 января 2026 12:48
Кадр из сериала «Метод»

Актер объяснил, чем новый сезон отличается от предыдущих и почему сериалу понадобилась перезагрузка.

Сериал «Метод» к третьему сезону подошел с уже сложившейся репутацией и устойчивым зрительским ожиданием.

Возвращение Родиона Меглина в исполнении Константина Хабенского неизбежно вызывало вопросы — нужен ли проекту еще один сезон и что он может добавить к уже рассказанной истории.

В интервью журналу «Сноб» актер объяснил, почему для него этот сезон оказался важнее предыдущих — и почему он считает его самым удачным.

Решение, принятое вслепую

Хабенский не скрыл, что поначалу не видел необходимости в продолжении. Переломным стал разговор с режиссером Юрием Быковым, который предложил не продолжение, а перезапуск истории.

«И вдруг Юра Быков позвонил и сказал: „Я придумал, как перезапустить «Метод». Как сделать из него совершенно новую, мощную историю“. Я спросил его тогда: „А ты уверен?“ Он ответил, что на все 100 процентов. И я даже сценарий читать не стал: „Поехали!“», — рассказал актер.

Не повтор, а новая конструкция

По словам Хабенского, третий сезон принципиально отличается от первых двух. Это другая драматургия, в центре которой — тема преемственности и «наследников дела» Меглина.

При этом сериал, по его оценке, не теряет главного смысла: мысли о том, что истоки человеческих трагедий почти всегда лежат в детстве.

«У меня есть ощущение, что третий сезон получился даже лучше — и первого, и второго. Мы привыкли, что третья часть — это „небольшие осадки, облачность без прояснений“. Я пока видел ровно половину сезона, но уже могу сказать, что с «Методом» получилась совсем другая история», — поведал артист.

Верность себе без самоповтора

Первый «Метод» Хабенский считает резонансным и важным — сериал до сих пор пересматривают. Но именно третий сезон, по его словам, позволил избавиться от необходимости «докручивать» старые ходы и дал проекту новое дыхание.

Фото: Кадр из сериала «Метод»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
