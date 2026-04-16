«Хабаров тащит на себе весь фильм»: вторая часть «Страха над Невой» закончилась — зрители разочарованы

16 апреля 2026 10:52
Кадр из сериала «Страх над Невой»

Премьеру все ждали с нетерпением. 

Продолжение российского детективного триллера «Страх над Невой» увидели многие зрители. Действие второго сезона разворачивается летом 1970 года в Ленинграде. Во дворе научно-исследовательского института трое людей сгорают заживо при свидетелях. Расследование поручают майору Владимиру Чубину и его помощнику из Москвы лейтенанту Егору Федорову. Им предстоит понять, связано ли это с культом Чернoбога или перед ними нечто новое и более зловещее.

Зрители, помня об успехе первого сезона, сразу стали смотреть продолжение с большим интересом. Многие отметили, что сериал снова выделяется своей атмосферой и мрачной подачей. Одни оценили работу создателей за правдивость и отсутствие глянца. По их мнению, авторы не стремились сделать «бульварное чтиво», а показали события без прикрас.

«Что мне очень нравится в сериале – эта атмосфера. Весь этот вайб 70-х годов просто шикарный. Одежда, танцы, хиппи, вообще вся эта культура – на это интересно смотреть. Да, возможно, тогда жилось сложнее, но визуально и по ощущениям это выглядит атмосферно», — хвалит зрительница.

В то же время часть аудитории восприняла сериал труднее. Некоторые зрители пожаловались на серый фон, тяжеловатую подачу и избыточные детали, которые, по их мнению, мешают восприятию.

Тематика сект и мистики тоже вызвала споры. Часть зрителей сочла, что мистическая линия занимает слишком много экранного времени и отвлекает от основной детективной интриги.

Больше всего вопросов у публики вызвал актер Андрей Фролов. Зрители обсуждали его роль:

«Логика Егора странная, в первой части он о Вере мечтал, любил, очень хотел быть вместе, бросил ради неё свою девушку. Сейчас он с Верой в браке, но у него вечный страх за жену и измены с молодой журналисткой, гениально»

При этом Хабаровым зрители восхищаются:

«Хабаров тащит на себе весь фильм»

В общем зрительская реакция разная, но что хочется отметить, практически все досмотрели до финала. Да со сложными эмоциями, но досмотрели. Для меня настоящей трагедией стала смерть жены Чубина. Такого точно не ожидала.

Фото: Кадр из сериала «Страх над Невой»
Камилла Булгакова
