Как сложились судьбы наложниц Сулеймана после «Великолепного века»: Гюльнихаль ушла из кино, а что насчет Садыки и Фирузе?

Кто-то нашел себя в материнстве, а кто-то в театральной деятельности.

«Великолепный век» давно закончился, но судьбы его героинь зрителей по-прежнему волнуют. Особенно тех самых наложниц султана Сулеймана, которые появлялись ненадолго, но запоминались надолго.

Что стало с актрисами, сыгравшими Гюльнихаль, Садыку и Фирузе, — рассказываем без мифов и пафоса.

Гюльнихаль — Бурджу Туна

Гюльнихаль в сериале была тихой, сдержанной и трагичной фигурой. Подруга Хюррем, едва не погибшая из-за дворцовых интриг, она быстро исчезла из гарема — и из сюжета. Для Бурджу Туны эта роль стала заметной, но не определяющей.

После успеха актриса еще несколько лет активно снималась, однако со временем сознательно ушла из сериалов. Сегодня она сосредоточена на театре и семье: замужество, рождение дочери и гастроли стали для нее новой, более спокойной главой жизни.

Фирузе — Джансу Дере

Фирузе до сих пор вызывает споры: любовь или шпионаж, искренность или расчет. Для Джансу Дере эта роль стала еще одним подтверждением ее статуса звезды.

Она и до сериала была востребованной актрисой, а после — окончательно закрепилась в первом эшелоне турецкого телевидения. О личном Джансу не говорит принципиально, предпочитая, чтобы за нее говорили роли.

Садыка — Саадет Аксой

Садыка запомнилась зрителям как одна из самых мрачных и опасных героинь. Ее линия закончилась жестоко, зато актерская судьба Саадет Аксой сложилась куда мягче.

После «Великолепного века» она много снималась, пробовала себя в разных жанрах, жила за границей. Сейчас актриса вернулась в Турцию и почти полностью посвятила себя дочери, выбирая проекты реже и осторожнее.

Так гарем остался в прошлом, а каждая из этих женщин нашла свой путь — уже за пределами дворцовых интриг.

