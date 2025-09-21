Фильм с Гурченко, от которого в СССР падали в обморок в зале — и это, кстати, не преувеличение

Меню
21 сентября 2025 18:37
«Гулящая»

Драма собрала миллионы зрителей, но так и осталась за пределами золотого фонда.

В начале 60-х советский кинематограф подарил зрителям десятки знаковых картин, от «Девчат» до «Девяти дней одного года».

Но фильм «Гулящая» (1961), снятый Иваном Кавалеридзе по роману Панаса Мирного, выделился особенно: его посмотрели более 27 миллионов человек, а к кинотеатрам стояли очереди. Однако хвалить его опасались.

Кто создал фильм

Сценарий написала Надежда Капельгородская, дочь писателя Филиппа Капельгородского, а режиссёром стал её муж Иван Кавалеридзе.

Для него «Гулящая» оказалась последней и самой скандальной работой. Критик Виктор Дёмин жёстко отзывался о фильме, называя его «пересказом двоечника» и отмечая, что лента распадается на отдельные сценки.

Гурченко, которую не узнают

Главную роль Христины исполнила 26-летняя Людмила Гурченко. После яркой «Карнавальной ночи» она предстала в непривычном амплуа. Многие зрители до сих пор не сразу узнают актрису в этой роли.

Интересно, что изначально роль предлагали Тамаре Семиной, но она отказалась, опасаясь повторения образа Катюши Масловой из «Воскресения».

О чём эта жуткая история

В центре — крестьянская девушка Христина, чья жизнь рушится одна трагедия за другой. Потеря родителей, обман богатого ухажёра, работа в прислугах и обвинения в убийстве.

Единственное место, где ей удаётся найти приют, — кабаре «Шантан». Но и там её ждёт унижение.

Финал картины потряс зрителей: заразившаяся смертельной болезнью, Христина зимой возвращается в деревню, но её не впускают домой, и она умирает на морозе.

Реакция зрителей

Картина оказалась настолько тяжёлой, что в советских кинотеатрах фиксировали случаи, когда зрители теряли сознание во время просмотра.

На фоне привычных мелодрам и комедий такая откровенная и мрачная развязка шокировала публику.

Именно поэтому на «Гулящую» ломились в залы — фильм становился событием, о котором говорили с ужасом и любопытством одновременно.

Источник: дзен-канал Данила про КИНО

Также прочитайте: «Пускай хромой, косой — лишь бы не одной»: психолог объяснил, почему эффектная Вера «клюнула» на Андрея в «Вокзале для двоих»

Фото: кадр из фильма «Гулящая»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
