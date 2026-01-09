Меню
Гульнули по-крупному: сколько Геша и Сеня отдали за своё пиршество с дичью в «Плакучей Иве»

9 января 2026 09:25
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)

Легендарный ужин из «Бриллиантовой руки» мог себе позволить далеко не каждый советский гражданин.

В «Бриллиантовой руке» (1969) сцена застолья в ресторане «Плакучая Ива» давно стала одной из самых узнаваемых.

Именно здесь Геша Козодоев опаивает доверчивого Сему Горбункова до беспамятства.

Но за этим весёлым эпизодом скрывается вполне конкретный чек, который по тем временам мог ударить по кошельку даже предприимчивого манекенщика.

Что заказали в ресторане

Автор дзен-канала Лавка старьевщика вспомнил, какие цены были в ресторанах того времени, немало удивив публику стоимостью пирушки Геши и Сени.

Итак, товарищи заказали к своему столу водку за 6 рублей, коньяк «Армянский» — за 10, шампанское — за 9 рублей и две бутылки пива стоимостью в 2 рубля. Также на их столе красовались закуски из сыра, колбасы и овощей, которые стоили примерно 5 рублей.

И главное блюдо, о котором в фильме говорят с особым трепетом, — «дичь» с грибами и специями — стоило около 20 рублей. В итоге Геша и Сеня раскошелились на 52 рубля за вечер. И это только за еду, разбитые зеркала и мебель мы не считаем.

Для сравнения: официальная зарплата Геши составляла примерно 120 рублей, то есть почти половину месячного дохода он оставил на столике под звуки оркестра.

А если пересчитать на современные деньги?

Если перенести тот ужин в реальность 2025 года, тоже получится внушительная сумма.

Бутылка водки в наши дни в заведениях стоит около 1200 рублей, шампанское — 1500, коньяк — 2000, пиво — 600, закуски — 1000, «дичь» с гарниром и соусом — 3000. В итоге счёт — приблизительно 9300 рублей. Ну а если речь идёт о сочинском ресторане в разгар сезона, то чек можно смело умножить на 2, а то и на 3.

Для одного вечера — впечатляюще, особенно если учесть, что это было не празднование юбилея или Нового года, а просто посиделка друзей.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
