Кэмерон объяснил, зачем сделал на’ви из «Аватара» синего цвета: все гениальное просто —зря искали скрытый смысл

Совсем скоро на большие экраны ворвётся «Аватар 3: Огонь и пепел», и интерес к фильму уже такой, будто премьеру ждут миллионы жителей Пандоры сразу.

Но чем ближе выход новой части, тем громче звучит старый вопрос, который зрители почему-то так и не отпустили: почему на’ви синие?

Ответ дал сам Джеймс Кэмерон — и объяснение у него, как всегда, одновременно простое, дерзкое и абсолютно логичное.

Почему на’ви не зелёные

Кэмерон признался, что сначала подходил к выбору цвета почти математически, отсекая варианты один за другим:

«Что касается цвета: зелёный был уже занят. У зелёных инопланетян долгая история. Плюс Халк. И человеческие цвета, розовые и коричневые, тоже бы не подошли. Губка Боб был жёлтым. Остались синий и фиолетовый. Пурпурный — мой любимый цвет, но я решил, что мы будем использовать его для одного из наших основных цветов биолюминесценции, что мы и сделали, связав его с Эйвой и всем, что священно для На’ви».

Так что выбор синего оказался не эстетическим капризом, а почти выверенной логикой вселенной — той самой, в которой так тщательно расставлены смыслы, оттенки и символы.

Источник вдохновения был куда неожиданнее

Кэмерон рассказал, что образ на’ви родился не только из художественного расчёта, но и из семейной истории, которая могла бы стать легендой сама по себе:

«Моя мама рассказала мне о сне, в котором она видела голубую женщину десяти футов ростом с шестью грудями. Классный образ. Я нарисовал её, но персонаж с шестью грудями не выглядел так хорошо, как кажется, плюс испортил бы рейтинг. Но зато остался синий цвет кожи».

В итоге именно этот цвет стал фирменной меткой всей франшизы — узнаваемой, магической, живой. И теперь понятно: синие на’ви — не визуальный эксперимент, а часть большой истории, которую Кэмерон рассказывает уже почти двадцать лет.

Также прочитайте: Нелегко придется не только Салли, но и Эйве: фанаты считают, что в трейлере «Аватара 3» не зря засветили огнемет