«Грузовички» вместо «Дьявол носит Prada 2»: почему майские новинки Голливуда сняли с проката в кинотеатрах России

С 1 мая российские кинотеатры приостановят показ зарубежных новинок. Такая практика применяется уже третий год подряд. Основная цель — перераспределить зрительский интерес в пользу отечественных фильмов.

Аналогичная ситуация была и в прошлые новогодние праздники. Тогда в лидерах проката оказались сказочные проекты: «Чебурашка‑2», «Простоквашино» и «Буратино». Их совокупные сборы превысили 10 миллиардов рублей.

В мае российские зрители не увидят несколько крупных зарубежных релизов. В их числе — продолжение «Дьявол носит Prada 2», а также биографический фильм «Майкл». Предположительно, эти картины появятся в прокате после 10 мая.

Вместо них в первые дни месяца покажут отечественные проекты: адаптацию «Тачек» под названием «Грузовички», комедию «Ждун 2» и драму «Кукла». С 7 мая в кинотеатрах также выйдет фантастическая лента «Кассета номер семь».