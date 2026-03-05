Для тех, кто обожает «Грозовой перевал»: эти 3 сериала турдизи о страстной любви нельзя упускать

Турецкие телесериалы давно показали российским зрителям, что страсть может разрушать, а любовь порой приходится выстрадать. В подобных проектах эмоции доводятся до предела, и яркие турецкие герои пытаются найти друг друга среди накала чувств. При этом тема страстной любви сейчас весьма актуальна, ведь зрители во всю обсуждают сумасшедшую страсть Кэтрин и Хитлиффа из «Грозового перевала». А что есть в турдизи о такой любви? Мы предлагаем обратить внимание на 3 сериала.

Сеансы психотерапевта Джана Маная в эфире приобрели огромную популярность, а его лекции стали собирать полные аудитории студентов-психологов. Журналистка Озге проявляет пристальный интерес к темным эпизодам его биографии и решает выяснить подробности. Жизнь Джана меняется, когда он знакомится с балериной Дурой. Несмотря на то что у нее уже есть отношения, Джан, очарованный ее внешностью, нацелен завоевать ее сердце и начинает продумывать сложную ловушку, чтобы втянуть Дуру в свои сети. Ради достижения цели психолог готов на радикальные шаги. По мере того как его секреты начинают выходить наружу, напряжение между Джаном и Дурой нарастает — у мужчины обнаруживается тайна, способная разрушить его настоящее и будущее.

Илькин, уверенная и успешная редактор глянцевого журнала, добилась заметных профессиональных высот. Внешне решительная и знающая, чего хочет, она при этом остается женщиной, мечтающей о близости и любви. Ее партнер Толга — обаятельный актер, уже четыре года задействованный в одном сериале; он стремится к карьерным вершинам, но не делится переживаниями с Илькин. Тогда героиня создает фейковый аккаунт в соцсетях и начинает с ним виртуальную переписку, рассчитывая помочь. Ход оказывается успешным, однако у Толги появляется желание встретиться в реальности.

Любовь главных героев этой романтической драмы длилась многие годы. Их чувства вспыхнули в молодости и со временем лишь крепли, доходя до апогея. Но с течением времени взаимная нежность растворилась в быту, и от былой страсти почти ничего не осталось. Сериал «Первый и последний» предлагает зрителям проследить путь глубокой и пылкой любви, которая постепенно идет к закату, и, возможно, увидеть в этой истории отражение собственных переживаний.