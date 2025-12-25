Меню
Громкий ответ «Олдскулу» от СТС выходит 12 января 2026 года: что за сериал «Вечерняя школа» и кто займет место строгой Ароновой?

25 декабря 2025 18:08
Кадр из сериала «Вечерняя школа»

В режиссерах автор «Реальных пацанов» Жанна Кадникова.

Когда СТС объявляет «Вечернюю школу», сразу понятно, на что делается ставка — это их ответ «Олдскулу», только не про золотую молодежь, а про взрослых, которые снова оказались за партой.

Тот же формат мокьюментари, та же неловкая правда жизни, но вместо подростковых комплексов здесь взрослые провалы и попытки начать сначала.

Истории выглядят смешно, пока не узнаешь в них себя. А режиссирует все Жанна Кадникова из «Реальных пацанов», и это многое объясняет.

Кто будет делать смешно

Каст у «Вечерней школы» выглядит как мини-фестиваль юмора. В сериале снялись Илья Соболев, Илья Макаров, Динара Курбанова, Сержан Аманов, Нидаль Абу-Газале и Дмитрий Соколов из «Уральских пельменей».

Шесть комиков в одном проекте — уже формула для хаоса. А если этих людей еще и посадить в школьные парты, шанс на абсурд становится стопроцентным.

О чем вообще этот сериал

Главный герой — патрульный Димон, который может потерять работу, если не получит аттестат. Поэтому он вынужден пойти в вечернюю школу. Вместе с ним туда приходят люди самых разных возрастов и судеб — от тех, кто когда-то не доучился, до тех, кто решил переписать свою биографию. Здесь снова будут двойки, драки, первые поцелуи и классическое «А голову ты дома не забыл?».

Когда и зачем это смотреть

«Вечерняя школа» стартует 12 января. Судя по формату и актерскому составу, это будет не просто комедия про учебу, а сериал про взрослых, которым жизнь внезапно устроила пересдачу. И иногда именно такие попытки вернуть контроль над своей историей оказываются самыми смешными и самыми честными.

Ранее мы также писали: Этому российскому фильму в начале нулевых покорился уникальный рекорд: в Голливуде пытаются повторить его уже 80 лет

Фото: Кадр из сериала «Вечерняя школа»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
