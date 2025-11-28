Меню
Киноафиша Статьи «Гримёры вытворяли потрясающие вещи, особенно с Лениным и Троцким»: что нравится зрителям в «Хрониках русской революции» больше всего (а что — нет)

28 ноября 2025 12:19
Кадр из сериала «Хроники русской революции»

Сюжет охватывает 1905–1924 годы: от первой революции до смерти Ленина.

«Хроники русской революции» Андрея Кончаловского вышли осенью 2025-го, сперва на Start, позже на «России-1», и только ленивый не высказался о нём.

Одни ругают за художественные допущения, другие называют лучшей попыткой за много лет показать страну без романтизации. Интерес удерживается уже месяц — редкость для исторической драмы.

Пять глав, одна страна

Сюжет охватывает 1905–1924 годы: от первой революции до смерти Ленина. История идёт не по учебнику, а через судьбы четырёх вымышленных героев — собирательных, нарочно неоднозначных.

Сериал выстроен по пяти крупным главам: «Рассвет», «Распад», «Разбег», «Раскол» и «Расплата». В каждой — от трёх до пяти серий, и каждая акцентирует свою точку напряжения.

Главные роли — Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Никита Каратаев, Евгений Ткачук, Тимофей Окроев, Никита Ефремов, Александр Мизёв. Именно актёрская линия зрители отмечают чаще всего.

Что понравилось зрителям

В отзывах повторяются одни и те же формулировки — про атмосферу, хронику, выразительный грим. Цитата, которая гуляет по соцсетям, передаёт настроения точнее цифр:

«Этот сериал показался мне интересным, хоть лично я не поклонница творчества Кончаловского. Сюжет простой и понятный, с гармонично смешанными элементами триллера и драмы. Все серии насыщены оригинальными кадрами хроники. Снято атмосферно, смотрится живо и по-настоящему».

Есть и вторая часть впечатления — сдержанная, но честная:

«Украшают проект Юра Борисов и Юлия Высоцкая. Гримёры вытворяли потрясающие вещи, особенно с Лениным и Троцким. Всё хорошо, но финал смазан. Моя оценка — четыре из пяти. Рекомендую любителям истории».

«Хроники русской революции» не пытаются стать лекцией — это художественный взгляд, с риском и перекосами, но с большим вниманием к детали. Если пропустили премьеру — возможно, сейчас лучший момент наверстать.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему сериалу «Хроники русской революции» стоит дать шанс.

Фото: Кадр из сериала «Хроники русской революции»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
