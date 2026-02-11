Грим по 3 часа и 40 кг железа сверху: Прилучный пожаловался на жуткие условия во время съемок «Сказки о царе Салтане»

12 февраля в российский прокат выходит новая экранизация «Сказки о царе Салтане» — фэнтези Сарика Андреасяна по мотивам пушкинского текста. Дату релиза сдвинули с 19 февраля на неделю раньше.

Проект рассчитан на семейную аудиторию и делает ставку на масштабные декорации, костюмы и узнаваемый сюжет без радикальных переосмыслений.

Главные роли исполнили Павел Прилучный, Алексей Онежен, Елизавета Моряк и Алиса Кот. В фильме также заняты Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов и Федор Лавров.

История следует классическому сюжету: девушка Аннушка становится женой царя, рожает наследника, а затем становится жертвой заговора завистливых родственниц. Подложное письмо, гнев царя и бочка, отправленная в море, — ключевые поворотные точки сохранены.

Работа над образом Салтана потребовала от актеров физической выносливости. Павел Прилучный описывает съемки так:

«Если трюк и был, то, наверное, в том, чтобы костюмы максимально соответствовали времени сказки. Так, например, железные латы — они весили порядка 40 кг. Попробуйте с таким грузом поскакать в жару на коне и с гримом, который наносили около трех часов. Думаю, что это тот ещё трюк!».

Съемки шли с августа 2024 по август 2025 года в три этапа. Натуру снимали в Геленджике, павильоны — в Долгопрудном, а финальные сцены — в Троицком округе, где построили сказочный город площадью 6 000 кв. м.

Для фильма создали более 500 костюмов. Создатели делают ставку на визуальную достоверность и узнаваемую пушкинскую интонацию. А вы пойдете на новую сказку?