Киноафиша Статьи «Граждане алкоголики, хулиганы и тунеядцы» мечтали о мясокомбинате не просто так: на что Гайдай хотел намекнуть этой сценой в «Операции "Ы"»

1 января 2026 14:15
Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

У режиссера был особый замысел.

В культовой комедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» есть момент, который многие заметили. Помните, когда «алкоголики, хулиганы и тунеядцы» заявляют, что хотят работать на мясокомбинате? Кажется, это просто смешная деталь для красного словца.

Однако за этой, на первый взгляд, невинной фразой скрывается целая история — Леонид Гайдай использовал ее неспроста. И она гораздо интереснее, чем можно подумать с первого взгляда.

Кто такие «пятнадцатисуточники»

Термин официально появился в декабре 1956 года. Под ним понимали тех, кого суд отправлял на обязательные работы ровно на пятнадцать суток. Попасть в их ряды было удивительно легко.

Достаточно было устроить пьяную драку или слишком настойчиво приставать к девушке на танцах. Даже крепкое слово в общественном месте или громкий скандал могли стать пропуском на две недели трудовой повинности.

Для государства это был простой способ получить бесплатную рабочую силу. Одни копали траншеи для труб, другие носили кирпичи, третьи красили заборы.

Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Почему в комедии Гайдая персонажи хотели на мясокомбинат

В их стремлении героев попасть именно на мясокомбинат крылся простой человеческий расчёт. Они надеялись, что рядом с производством колбас и сосисок всегда можно будет незаметно перекусить. А может, даже и прихватить что-нибудь с собой.

Ведь в то время с выбором продуктов, особенно мясных, были серьёзные сложности. Дефицит был обычным делом, поэтому подобная «работа» казалась настоящей удачей, и ей всегда пользовались — об этом в СССР знали все, и Гайдай в том числе.

Ранее портал «Киноафиша» писал, зачем же Гайдай снимал кошек в каждом фильме.

Фото: Кадры из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
