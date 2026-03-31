Детектив с элементами мистики: график выхода новинки ТВ-3 «Зов русалки» — в апреле уже узнаем развязку

30 марта стартовал детективный сериал под названием «Зов русалки». Сюжет разворачивается в прибрежном городке, где одно за другим происходят загадочные убийства.

На телах погибших находят странную чешую, а сам преступник остается невидимкой для камер наблюдения. Местные жители уверены: в городе пробудилась русалка из древней легенды.

Распутывать это непростое дело предстоит Юрию Бахтину — человеку, привыкшему полагаться исключительно на факты и логику.

В первый сезон войдут восемь эпизодов. Их будут показывать по будням, за исключением пятницы, на канале «ТВ-3». Таким образом, на этой неделе зрители увидят четыре серии, после чего последует перерыв на выходные.

Пятый эпизод выйдет в понедельник, 6 апреля. Финал сезона покажут 9 апреля.