Градовы снова вступают в войну: накануне премьеры второго сезона сериала «Золотое дно» вспоминаем, чем закончилась история российских «Наследников»

3 декабря 2025 16:11
Кадр из сериала «Золотое дно»

Героев ждет еще больше испытаний.

Война за крупный бизнес, где счет идет на миллиарды, в семье Градовых продолжается. На этой неделе зрителей ждёт премьера второго сезона сериала «Золотое дно», который уже успели окрестить российскими «Наследниками».

Прежде чем погружаться в новые интриги, давайте вспомним, на чём же остановились герои. В финале первого сезона страсти накалились до предела.

Чем закончился 1 сезон сериала «Золотое дно»

После голосования акционеров контроль над компанией неожиданно переходит к бывшему партнёру Градовых, Геннадию Кудрявцеву. Дмитрий Градов, не справившись с поражением, впадает в отчаяние и ссорится с женой, обвиняя еще и во всём брата.

Однако судьба делает новый виток: в результате конфликта Кудрявцев погибает, и в игру вступает его внебрачный сын Игорь, который приносит с собой ключ к важной тайне — кипрской ячейке с долей в бизнесе. Надя выдвигает свою кандидатуру на пост финансового директора на семейном собрании.

На голосовании в загородном доме, приуроченном к годовщине смерти Алексея, сталкиваются три претендента: Дмитрий, его дед Юрий и Надежда. Вопреки ожиданиям, большинство поддерживает Юрия.

В ярости Дмитрий идёт на отчаянный шаг — поджигает семейное гнездо. Но в самый драматичный момент появляется Игорь с решающей информацией, которая меняет расклад сил и даёт Дмитрию шанс на победу, собирая за него 35% голосов. Так битва за империю остаётся открытой, а главная интрига переносится во второй сезон.

Кадр из сериала «Золотое дно»

Второй сезон сериала «Золотое дно»

Семья Градовых оказывается на грани краха. Их компания «Галактика» попадает под санкции, а финансовое состояние стремительно ухудшается. К старым проблемам добавляется новая угроза — предприниматель Верещагин, который после конфликта с главой семьи решает отомстить, забрав все активы.

В этих условиях «Галактике» как никогда нужен сильный лидер, способный вывести её из кризиса. Однако борьба за место руководителя только набирает обороты — старые разногласия вспыхивают с новой силой, а претенденты готовы на всё ради контроля над миллиардным бизнесом.

Кто сможет удержать власть, а кто потеряет всё? Премьера второго сезона состоится 4 декабря на платформах «Иви» и Start.

Ранее портал «Киноафиша» писал про сериалы, у которых выйдет продолжение в декабре.

Фото: Кадры из сериала «Золотое дно»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
