Интим с Варей и унижение Жеглова: 3 вырезанные сцены из культового детектива «Место встречи изменить нельзя»

Зрители так и не увидели три заметных эпизода из «Места встречи изменить нельзя».

Одно военное прошлое

Одна из вырезанных сцен показывала, как Шарапов и Левченко ползут через болото под пулемётным огнем, чтобы захватить «языка». Владимир Конкин и Виктор Павлов часами лежали в ледяной воде, дубли повторяли много раз. В кадре должен был также появиться Пьер Оссейн, сын Марины Влади. Он случайно попал на съемочную площадку, когда приехал к Владимиру Высоцкому, и был привлечен Говорухиным к роли пленного немца. Но из-за жестких лимитов по хронометражу этот эпизод убрали.

Вырезанный интим по-советски

Еще одна вырезанная сцена меняла бы линию любовных отношений. После танца в клубе по плану должна была быть короткая интимная сцена с Шараповым и Варей — три секунды, снятые «про запас». Актриса Наталья Данилова позднее говорила, что чувствовала неловкость при съемках этой сцены. Для показа выбрали более сдержанный вариант: бокал шампанского, объятия и намек на продолжение.

И даже это посчитали излишним. Чиновники настаивали на соблюдении высоких моральных норм, поэтому из картины удалили многие бытовые моменты — прогулки за руку, случайные прикосновения и другие детали. Владимир Конкин не возражал против удаления. Режиссер также признавал, что лучше потерять несколько секунд, чем тратить часы на споры с цензурой.

Опять же цензура

Третий заметный фрагмент — инцидент с Промокашкой, когда бандит плюет в лицо Жеглову. Сцена возникла в результате импровизации актеров. Говорухин дал возможность включить экспромт. Иван Бортник решил усилить сцену — спел блатную песню и показательно плюнул в сторону Жеглова. Высоцкий на мгновение вышел из роли, но быстро собрался и отреагировал спокойно. Тем не менее цензоры восприняли плевок как оскорбление милиции, и эпизод вырезали. Режиссер позже сожалеет, что фрагмент не остался в фильме.