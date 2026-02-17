Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Интим с Варей и унижение Жеглова: 3 вырезанные сцены из культового детектива «Место встречи изменить нельзя»

Интим с Варей и унижение Жеглова: 3 вырезанные сцены из культового детектива «Место встречи изменить нельзя»

17 февраля 2026 21:02
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Зрители бы эпизоды оценили. 

Зрители так и не увидели три заметных эпизода из «Места встречи изменить нельзя».

Одно военное прошлое

Одна из вырезанных сцен показывала, как Шарапов и Левченко ползут через болото под пулемётным огнем, чтобы захватить «языка». Владимир Конкин и Виктор Павлов часами лежали в ледяной воде, дубли повторяли много раз. В кадре должен был также появиться Пьер Оссейн, сын Марины Влади. Он случайно попал на съемочную площадку, когда приехал к Владимиру Высоцкому, и был привлечен Говорухиным к роли пленного немца. Но из-за жестких лимитов по хронометражу этот эпизод убрали.

Вырезанный интим по-советски

Еще одна вырезанная сцена меняла бы линию любовных отношений. После танца в клубе по плану должна была быть короткая интимная сцена с Шараповым и Варей — три секунды, снятые «про запас». Актриса Наталья Данилова позднее говорила, что чувствовала неловкость при съемках этой сцены. Для показа выбрали более сдержанный вариант: бокал шампанского, объятия и намек на продолжение.

И даже это посчитали излишним. Чиновники настаивали на соблюдении высоких моральных норм, поэтому из картины удалили многие бытовые моменты — прогулки за руку, случайные прикосновения и другие детали. Владимир Конкин не возражал против удаления. Режиссер также признавал, что лучше потерять несколько секунд, чем тратить часы на споры с цензурой.

Опять же цензура

Третий заметный фрагмент — инцидент с Промокашкой, когда бандит плюет в лицо Жеглову. Сцена возникла в результате импровизации актеров. Говорухин дал возможность включить экспромт. Иван Бортник решил усилить сцену — спел блатную песню и показательно плюнул в сторону Жеглова. Высоцкий на мгновение вышел из роли, но быстро собрался и отреагировал спокойно. Тем не менее цензоры восприняли плевок как оскорбление милиции, и эпизод вырезали. Режиссер позже сожалеет, что фрагмент не остался в фильме.

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Гузеева хорошо спряталась в «Месте встречи», но мы ее нашли: первая роль была вовсе не в «Жестоком романсе» Гузеева хорошо спряталась в «Месте встречи», но мы ее нашли: первая роль была вовсе не в «Жестоком романсе» Читать дальше 18 февраля 2026
Этот тест легко пройдут настоящие фанаты Янковского, остальные споткнутся сразу же: дополните цитату из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Этот тест легко пройдут настоящие фанаты Янковского, остальные споткнутся сразу же: дополните цитату из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Читать дальше 18 февраля 2026
«Это что за идиотство?»: не поверите, но именно так изначально говорили о «17 мгновениях весны» «Это что за идиотство?»: не поверите, но именно так изначально говорили о «17 мгновениях весны» Читать дальше 17 февраля 2026
Эти фильмы снял Никита Михалков, но даже его фанаты не угадают каждый: сложный тест на знание картин мастера Эти фильмы снял Никита Михалков, но даже его фанаты не угадают каждый: сложный тест на знание картин мастера Читать дальше 17 февраля 2026
Цитаты Жеглова и Шарапова знают все, а что насчет остальных: сложный тест по «Месту встречи изменить нельзя» Цитаты Жеглова и Шарапова знают все, а что насчет остальных: сложный тест по «Месту встречи изменить нельзя» Читать дальше 17 февраля 2026
Чтобы поднять самооценку, достаточно начинать день с этой цитаты Раневской: легендарная актриса знала, как полюбить себя Чтобы поднять самооценку, достаточно начинать день с этой цитаты Раневской: легендарная актриса знала, как полюбить себя Читать дальше 17 февраля 2026
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: этот момент в «Место встречи изменить нельзя» многие не замечали годами По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: этот момент в «Место встречи изменить нельзя» многие не замечали годами Читать дальше 14 февраля 2026
Не уступит «Место встречи изменить нельзя»: этот детектив СССР видели далеко не все, а зря Не уступит «Место встречи изменить нельзя»: этот детектив СССР видели далеко не все, а зря Читать дальше 18 февраля 2026
Советский Салтан против Павла Прилучного: зрители выбрали лучшего царя в кино, и результат неожиданный Советский Салтан против Павла Прилучного: зрители выбрали лучшего царя в кино, и результат неожиданный Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше