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Киноафиша Статьи Говорил, что честный, а сам в итоге сменил «девятку» на Land Rover: откуда у Шилова в «Ментовских войнах» деньги на иномарки

Говорил, что честный, а сам в итоге сменил «девятку» на Land Rover: откуда у Шилова в «Ментовских войнах» деньги на иномарки

8 июня 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Ментовские войны»

У героя были шикарные авто.

Роман Шилов в «Ментовских войнах» позиционирует себя как честный полицейский. Он борется против коррупции, осуждает взяточников, не прощает слабость даже коллегам.

Но если проследить то, на каких машинах передвигается герой в сериале, то его самого можно заподозрить в «грязных» делах. Ведь «девятку» из первых сезонов он в итоге сменил на Land Rover.

Машины Шилова в 1-3 сезонах «Ментовских войн»

За первые серии герой успел сменить целых три машины. Начал с шикарной Alfa Romeo 164, которую, по его словам, купил за 10 тысяч долларов. Но роскошь оказалась недолгой — автомобиль взорвали вместе с напарником.

Пришлось пересесть на скромный Volkswagen Golf IV. Когда и он вышел из строя, выбор пал на ВАЗ 2109. Как объяснил сам Шилов, «крутые тачки» остались в прошлом, а на новую машину в смете просто не было средств.

Во втором сезоне «девятка» разбилась, и у Шилова появилась ВАЗ 21099. На этой модели «Жигулей» он проездил и третий сезон, пока в итоге не продал. И дальше он уже никогда не возвращался к российскому автопрому.

Кадр из сериала «Ментовские войны»

Машины Шилова в 4-9 сезонах «Ментовских войн»

В четвертом сезоне герой пересаживается на Audi A6 Allroad, открывая череду смены автомобилей. В последующих сезонах его можно увидеть за рулем BMW X5 E53, затем Toyota Land Cruiser 100.

Позже Шилов переходит на Ford Maverick II, Nissan Murano и Land Rover. В его автопарке также отметились Land Rover Discovery II (к сожалению, взорванный) и Nissan Patrol Y61.

Кадр из сериала «Ментовские войны»

Внимательные фанаты сериала заступились за героя, вспомнив, что деньги на авто он получал не от работы.

«Шилов, в самом начале сериала, объясняя свою недешевую машину и образ жизни, сказал, что берет призы в бильярде на уровне города, и родители пересылают ему по штуке баксов регулярно», «Насколько я помню, у него был друг, владелец автосалона, который поставлял ему иномарки в кредит исключительно на законных основаниях», — отметили комментаторы.

Фото: Кадры из сериала «Ментовские войны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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1 комментарий
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