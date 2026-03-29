Готовить вонтоны из 24 серии «Маши и Медведя» не сложнее, чем русские пельмени: делимся простым и вкусным рецептом

Дети точно оценят такое блюдо на ужин.

В 24-й серии мультсериала «Маша и Медведь» герои готовят необычное блюдо — вонтоны. Вместе с маленьким пандой они лепят китайские пельмени с мясной начинкой. Повторить рецепт из мультфильма оказалось совсем не сложно — ингредиенты простые, а процесс не занимает много времени.

Что такое вонтоны из мультфильма

Вонтоны — популярное китайское блюдо, похожее на пельмени. Их готовят с разными начинками: грибами, овощами, морепродуктами и даже фруктами. Но в мультфильме «Маша и Медведь» герои выбрали более привычный вариант — с мясным фаршем.

Главная особенность вонтонов — тонкое тесто и приготовление на пару. Благодаря этому блюдо получается нежным и сочным.

Ингредиенты для вонтонов:

300 г мясного фарша

300 г муки

10 г корня имбиря

небольшой пучок зеленого лука

пучок петрушки

1 столовая ложка соевого соуса

2 столовые ложки растительного масла

половина стакана горячей воды

соль и перец по вкусу

Как приготовить вонтоны как у Маши и Медведя

Сначала приготовьте тесто. В муку влейте кипяток, постоянно помешивая. Добавьте соль и ложку растительного масла, затем замесите тесто. Сформируйте шар, накройте пленкой и оставьте на 30 минут.

Пока тесто отдыхает, подготовьте начинку. Имбирь натрите на мелкой терке, зелень мелко нарежьте. Добавьте их к фаршу, посолите, поперчите и влейте соевый соус. Тщательно перемешайте.

Раскатайте тесто и вырежьте тонкие кружки. В центр каждого выложите начинку и соедините края, формируя небольшие мешочки.

Готовить вонтоны лучше всего на пару — это займет около 15 минут.

Блюдо для всей семьи

Вонтоны из «Маши и Медведя» — отличный вариант для семейного ужина. Их удобно готовить вместе с детьми, как это делали герои мультфильма.

Блюдо получается легким, ароматным и необычным — идеальный способ разнообразить домашнее меню и вспомнить любимую серию мультфильма.