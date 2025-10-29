Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Готовимся к новому «Бегущему в лабиринте» — пересматриваем трилогию: хронология картин, с чего начинать, чтобы не потеряться в вихре сюжета

Готовимся к новому «Бегущему в лабиринте» — пересматриваем трилогию: хронология картин, с чего начинать, чтобы не потеряться в вихре сюжета

29 октября 2025 10:52
«Бегущий в лабиринте»

В новом фильме франшизы грядут большие перемены и к ним нужно подготовиться.

Disney запустила в разработку новый фильм «Бегущий в лабиринте» – и это не ремейк и не прямой сиквел.

Создатели говорят о свежем взгляде на знакомую вселенную, где история развернётся уже после событий оригинальной трилогии, но с другими героями.

Уэс Болл, снявший все три первые части, вернулся к проекту как продюсер, а сценарий пишет Джек Пэглен – автор «Превосходства» с Джонни Деппом. Атмосфера изоляции сохранится, но тон станет взрослее, жёстче и философичнее: Лабиринт теперь будет метафорой общества, а не только гигантской ловушкой.

Подробнее читайте здесь: Слухи подтвердились: Disney запускает новый «Бегущий в лабиринте» — не думайте, это не ремейк и не продолжение

И если хочется подойти к новой картине подготовленным, самое время вспомнить, что происходило в трилогии — и посмотреть всё по порядку.

«Бегущий в лабиринте» (2014)

Первый фильм знакомит с Томасом — подростком, который приходит в себя в подъёмнике без памяти и оказывается в «Глэйде», густо населённой зелёной поляне, окружённой огромным Лабиринтом.

Каждые 30 дней появляется новый парень, и вот уже три года группа пытается понять, кто их сюда поместил и зачем.

Когда Томас нарушает правила, исследует Лабиринт и сталкивается с существами, скрывающимися в его коридорах, становится ясно: выход есть, но он потребует жертв.

Для дальнейшего просмотра важно именно здесь познакомиться с правилами мира и устройством эксперимента WCKD.

«Бегущий в лабиринте»

«Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» (2015)

После побега кажется, что ребята нашли спасение, но это лишь очередная ступень эксперимента. Томас и его друзья оказываются среди выживших в мире, разрушенном вирусом.

Теперь путь лежит через выжженную пустошь, где опасность исходит и от заражённых, и от людей, давно утративших мораль.

Героям приходится искать группу сопротивления и впервые по-настоящему решать, кому можно доверять. Эта часть расширяет вселенную и показывает масштабы катастрофы, стоящей за Лабиринтом.

«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» (2018)

Финал трилогии посвящён поиску Минхо — друга, которого WCKD удерживает ради экспериментов. Томас, Ньют и Фрайпан решаются на опасную операцию: пробраться в «Последний город», закрытый центр корпорации.

Мир окончательно рушится под действием вируса, и решение героев может стоить им жизни. Финальная часть подводит итоги борьбе за иммунных подростков и объясняет мотивы WCKD, закрывая эмоциональный круг историй.

В каком порядке смотреть фильмы

Хронология полностью совпадает с годами выхода — только так раскрываются связи персонажей и логика эксперимента:

  1. «Бегущий в лабиринте» (2014)

  2. «Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» (2015)

  3. «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» (2018)

Фото: Кадр из фильма «Бегущий в лабиринте» (2014)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Это что, новая версия «Игры в кальмара»? Новый аргентинский сериал начинается с борьбы за миллиарды, а оборачивается попыткой выжить Это что, новая версия «Игры в кальмара»? Новый аргентинский сериал начинается с борьбы за миллиарды, а оборачивается попыткой выжить Читать дальше 29 октября 2025
Тут не только «Декстер» и «Ганнибал»: 10 сериалов о маньяках — от культовой классики до спорных новинок (рейтинг IMDb от 7,7 до 8,9 ) Тут не только «Декстер» и «Ганнибал»: 10 сериалов о маньяках — от культовой классики до спорных новинок (рейтинг IMDb от 7,7 до 8,9 ) Читать дальше 29 октября 2025
Что случилось с Габриэлем Агрестом в 5 сезоне? Эта драма в «Леди Баг» запутала даже внимательных зрителей Что случилось с Габриэлем Агрестом в 5 сезоне? Эта драма в «Леди Баг» запутала даже внимательных зрителей Читать дальше 30 октября 2025
«Убийства в одном здании» переезжают в Лондон: трио подкастеров снова ищет труп, но теперь под Биг-Беном — дата премьеры 6 сезона известна «Убийства в одном здании» переезжают в Лондон: трио подкастеров снова ищет труп, но теперь под Биг-Беном — дата премьеры 6 сезона известна Читать дальше 30 октября 2025
С чего начать и чем закончить марафон «Пилы»: идеальный порядок фильмов для ночи ужасов — 9 жутких историй с 2004 по 2023 С чего начать и чем закончить марафон «Пилы»: идеальный порядок фильмов для ночи ужасов — 9 жутких историй с 2004 по 2023 Читать дальше 30 октября 2025
Сербская звезда из «Балканского рубежа», Безруков и Кологривый: для НТВ сняли эпический сериал о будущем землян и цивилизациях с других планет Сербская звезда из «Балканского рубежа», Безруков и Кологривый: для НТВ сняли эпический сериал о будущем землян и цивилизациях с других планет Читать дальше 30 октября 2025
Финал «Миротворца» вышел громким, но непонятным: 5 вопросов, которые не дают фанатам спать спокойно — похоже, без 3 сезона не обойтись Финал «Миротворца» вышел громким, но непонятным: 5 вопросов, которые не дают фанатам спать спокойно — похоже, без 3 сезона не обойтись Читать дальше 30 октября 2025
Сергей Безруков с накладным носом и магией в глазах: вышел первый тизер сказки «Чудо-Юдо» — премьера 22 октября 2026 года (видео) Сергей Безруков с накладным носом и магией в глазах: вышел первый тизер сказки «Чудо-Юдо» — премьера 22 октября 2026 года (видео) Читать дальше 30 октября 2025
Финал — не финал: после «Дорогого Вилли» 1 ноября зрителей ждут еще 4 серии, но совсем другие — без актеров и сценария Финал — не финал: после «Дорогого Вилли» 1 ноября зрителей ждут еще 4 серии, но совсем другие — без актеров и сценария Читать дальше 30 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше