Готовимся к новому «Бегущему в лабиринте» — пересматриваем трилогию: хронология картин, с чего начинать, чтобы не потеряться в вихре сюжета

В новом фильме франшизы грядут большие перемены и к ним нужно подготовиться.

Disney запустила в разработку новый фильм «Бегущий в лабиринте» – и это не ремейк и не прямой сиквел.

Создатели говорят о свежем взгляде на знакомую вселенную, где история развернётся уже после событий оригинальной трилогии, но с другими героями.

Уэс Болл, снявший все три первые части, вернулся к проекту как продюсер, а сценарий пишет Джек Пэглен – автор «Превосходства» с Джонни Деппом. Атмосфера изоляции сохранится, но тон станет взрослее, жёстче и философичнее: Лабиринт теперь будет метафорой общества, а не только гигантской ловушкой.

Подробнее читайте здесь: Слухи подтвердились: Disney запускает новый «Бегущий в лабиринте» — не думайте, это не ремейк и не продолжение

И если хочется подойти к новой картине подготовленным, самое время вспомнить, что происходило в трилогии — и посмотреть всё по порядку.

«Бегущий в лабиринте» (2014)

Первый фильм знакомит с Томасом — подростком, который приходит в себя в подъёмнике без памяти и оказывается в «Глэйде», густо населённой зелёной поляне, окружённой огромным Лабиринтом.

Каждые 30 дней появляется новый парень, и вот уже три года группа пытается понять, кто их сюда поместил и зачем.

Когда Томас нарушает правила, исследует Лабиринт и сталкивается с существами, скрывающимися в его коридорах, становится ясно: выход есть, но он потребует жертв.

Для дальнейшего просмотра важно именно здесь познакомиться с правилами мира и устройством эксперимента WCKD.

«Бегущий в лабиринте: Испытание огнём» (2015)

После побега кажется, что ребята нашли спасение, но это лишь очередная ступень эксперимента. Томас и его друзья оказываются среди выживших в мире, разрушенном вирусом.

Теперь путь лежит через выжженную пустошь, где опасность исходит и от заражённых, и от людей, давно утративших мораль.

Героям приходится искать группу сопротивления и впервые по-настоящему решать, кому можно доверять. Эта часть расширяет вселенную и показывает масштабы катастрофы, стоящей за Лабиринтом.

«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» (2018)

Финал трилогии посвящён поиску Минхо — друга, которого WCKD удерживает ради экспериментов. Томас, Ньют и Фрайпан решаются на опасную операцию: пробраться в «Последний город», закрытый центр корпорации.

Мир окончательно рушится под действием вируса, и решение героев может стоить им жизни. Финальная часть подводит итоги борьбе за иммунных подростков и объясняет мотивы WCKD, закрывая эмоциональный круг историй.

В каком порядке смотреть фильмы

Хронология полностью совпадает с годами выхода — только так раскрываются связи персонажей и логика эксперимента: