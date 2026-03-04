Готова разрыдаться: только в 37 лет узнала, как должен был закончиться сериал «Как я встретил вашу маму»

Многие сериалы хочется пересматривать вновь и вновь. Иногда кажется, что лучше бы некоторые проекты завершились по другому сценарию. На самом деле существует множество сериалов, которые, по мнению зрителей, должны были завершиться иначе.

Сегодня речь пойдет про знаменитый сериал «Как я встретил вашу маму». Люблю этот проект за его ненавязчивость, местами глупый юмор. Главный плюс проекта в том, что мозг отдыхает.

Напомню, что сериал повествует, как главный герой Тед делится с детьми историей, как он встретил их мать. Однако перед этим он рассказывает о своей первой любви Робин.

Финал сериала показывает, как дети советуют отцу вернуться к Робин, поскольку их мамы уже нет, она ушла из жизни. И по идее он ее находит.

Но изначально планировалось, что Тед расскажет о том, как встретил свою жену Трейси. И их история заканчивается на радостной ноте, но, похоже, создатели в какой-то момент изменили свои намерения и решили сделать трогательный и немного грустный финал.

А какой конец хотелось бы вам?