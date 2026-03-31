Один из любимых сериалов принца Уильяма и Кейт Миддлтон: не поверите, кто в нем снялся еще 15 лет назад

«Форс-мажоры» — это американская юридическая драма, действие которой разворачивается в юридической фирме в Нью-Йорке. Главный герой, успешный юрист Харви Спектер, решает взять на работу молодого человека Майка Росса, который не имеет юридического образования. С детства мечтая о карьере юриста, Майк был отчислен из колледжа за продажу экзаменационных тестов. Тем не менее, его выдающаяся память и глубокие знания в области права привлекли внимание Харви, который был известен своим высоким уровнем профессионализма.

В этом году проекту исполняется 15 лет. Рассказываем про интересные факты о сериале, в котором снялась супруга принца Гарри Меган Маркл.

Про съемки и образы

Несмотря на то, что действие сериала происходит в Нью-Йорке, лишь первая серия была снята в самом мегаполисе. Все остальные эпизоды были отсняты в Канаде, в городе Торонто. Пейзажи, которые зрители видят из окон офисов, на самом деле представляют собой печатные изображения. В сериале использовалось четыре различных плаката: два показывают Нью-Йорк днем, а два — ночью. Также кадры с высоты, где видны верхушки зданий, были созданы с помощью компьютерной графики.

В офисах можно увидеть множество коробок с файлами дел, каждая из которых подписана именами вымышленных участников. Например, «Дело Андерсона против Купера» или «Дело Кларка против Кента». Некоторые имена имеют реальных прототипов: Андерсон Купер — известный американский журналист, а Кларк Кент — персонаж комиксов о Супермене.

Сериал отличается не только интересным сюжетом, но и стильным оформлением: герои носят более ста различных костюмов, которые подбирала художник по костюмам Джоли Андреатта. Она удачно сочетала элементы модных брендов, создавая впечатляющие образы.

Прическа Харви Спектера была тщательно проработана, чтобы запомниться зрителям. Хотя многим поклонникам она пришлась по вкусу, сам актер Гэбриел Махт признался, что предпочел бы другую укладку. Зато он был вполне доволен стильными костюмами от Тома Форда.

После успеха «Форс-мажоров» права на создание ремейков были приобретены в различных странах, включая Южную Корею, Египет, Японию и Индию. Ремейку в Южной Корее под названием «Адвокаты» был снят один сезон, аналогичный проект в Японии также получил название «Адвокаты» и выпустил два сезона. Оригинальный сериал продолжал развиваться благодаря спин-оффам. Один из них, «Пирсон», следил за судьбой Джессики Пирсон после её переезда в Чикаго, изменив акцент с юридической темы на политическую. Второй спин-офф, «Форс-мажоры: Лос-Анджелес», рассказывал о коллеге Харви Тэде Блэке. Оба шоу не смогли завоевать популярность и были закрыты после первого сезона.

Забавные факты

Создатель сериала Аарон Корш планировал вставить завуалированное приветствие для своей жены через слово «poppycock», что переводится как «полная чушь». Он хотел, чтобы эту фразу произнесла персонаж Меган Маркл, но королевская семья запретила ей ругаться на экране. Из-за этого также были заменены некоторые откровенные сцены с участием Маркл.

Изначально, при создании сериала, Аарон Корш основывался на собственном юридическом опыте. Первоначально главный босс должен был быть мужчиной, но телеканал предложил изменить пол, что привело к созданию сильного и уверенного персонажа Джессики Пирсон. Корш продолжал придерживаться этого принципа: на кастинги приходили как мужчины, так и женщины, а выбор зависел от внутренней силы исполнителей.

В 2013 году канал Network подписал рекламное соглашение с известным приложением для знакомств, благодаря которому зрители могли увидеть фотографии персонажей Харви и Рейчел при входе в программу. Если пользователь проявлял интерес к одному из них, ему открывался доступ к эксклюзивному контенту сериала, созданному специально для этого приложения.

Про Меган и королевскую семью

Меган Маркл покинула проект после седьмого сезона, чтобы сосредоточиться на королевских обязанностях после свадьбы с принцем Гарри и переезда в Великобританию. Ее уход, как и уход Патрика Джей Адамса, был обыгран в сюжете сериала. Рейтинги шоу начали падать, и после девятого сезона проект был закрыт. Сценарист заранее готовился к уходу Маркл, понимая, что её отношения с принцем могут привести к помолвке.

Принц Гарри действительно смотрел «Форс-мажоры», однако это вызывало у него дискомфорт. В своих мемуарах «Запасной» он описал, как искал и смотрел интимные сцены с Меган, находясь в офисе или конференц-зале. Гарри пошутил, что ему нужна «электрошоковая терапия», чтобы избавиться от этих воспоминаний, и отметил, что не хотел видеть такие сцены вживую, особенно в начале их отношений в 2016 году.

Его брат Уильям и жена Кейт, как и я, были фанатами шоу еще до свадьбы Меган с Гарри. После этого Кенсингтонский дворец даже начал проверять сценарии, что привело к запрету на съемки Меган в свадебном платье без куртки.

Стоит ли смотреть

Что могу сказать, проект был и остается актуальным сериалом. Он разбирает как юридические моменты, так и жизненные ситуации. Обожаю его пересматривать до сих. Там есть все, что мы так любим: шутки, юмор, детектив и хороший сюжет.