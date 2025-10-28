Госпожа д’Эгийон и «бульон» кардинала Ришелье: что на самом деле скрывалось в песенке Миледи «Ли-лон ли-ла»

Как за весёлым куплетом из «Трёх мушкетёров» пряталась история страсти и придворных интриг.

Куплет, который Миледи и Рошфор исполняют для кардинала в советском фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра», кажется лёгкой сценкой для развлечения публики.

Но на самом делле весёленькие строчки про «госпожу д’Эгийон» и «бульон» в ней имеют и пикантный, и политический смысл одновременно.

За рифмами стоит реальная история страсти, власти и сплетен, которая некогда всколыхнула весь Париж, пишет дзен-канал Кинодом.

Кто такая госпожа д’Эгийон

Мария-Магдалена де Виньеро дю Плесси — племянница Ришелье, женщина, с которой связывали множество слухов.

В шестнадцать лет её выдали замуж за маркиза де Комбале, но счастья не вышло — супруг умер через полтора года, оставив её богатой и свободной.

С тех пор Мария поклялась не выходить замуж и обратилась за духовным наставлением к дяде-кардиналу.

Покровительство оказалось щедрым: Ришелье подарил племяннице титул герцогини д’Эгийон, поселил в собственном дворце и окружил вниманием.

Придворные быстро заговорили о более близких отношениях. Именно эти слухи и легли в основу ироничных куплетов из фильма.

Что значит «ел бульон»

В XVII веке куриный бульон считался не просто едой, а символом силы и мужской энергии. Так что фраза «ел бульон» для современников звучала двусмысленно.

Но за этим скрывался и политический подтекст: Ришелье вёл борьбу с герцогом де Бульон — своим противником, и «съесть бульон» могло означать «победить врага».

Зачем добавили «шампиньон»

Ещё одна странная рифма — «откопал шампиньон» — имеет свои корни. Во времена Ришелье по всей Франции началась мода на выращивание грибов в подвалах.

Но в фильме строку Рошфор будто бы недочитывает, и зрители догадываются: в оригинале за ней стояло что-то более пикантное. Возможно, игра слов, намёк на то, что отношения кардинала и его племянницы выходили за рамки приличий.

Лёгкий куплет с тяжёлым смыслом

Сегодня песня «Ли-лон ли-ла» кажется просто забавным эпизодом. Но в ней — вся эпоха: придворные слухи, любовные домыслы, политические интриги и чуть-чуть иронии над всемогущим кардиналом.

Госпожа д’Эгийон навсегда осталась в истории как племянница, фаворитка и загадка Ришелье — женщина, с которой он, возможно, делил не только власть, но и тот самый «бульон».

