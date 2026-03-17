Киноафиша Статьи Гоше такие деньги и не снились: сколько зарабатывала Катерина в «Москве слезам не верит»

Гоше такие деньги и не снились: сколько зарабатывала Катерина в «Москве слезам не верит»

17 марта 2026 15:13
Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Директорская должность обязывала.

В культовой сцене «Москвы слезам не верит» зрителям показывают напряжённый диалог Кати и Гоши. Она руководит крупным предприятием, он работает обычным слесарем.

За экраном этот контраст воспринимается скорее эмоционально, чем материально. Однако пользователи интернета решили подкрепить впечатления точными расчётами.

Сколько зарабатывала Катерина

Ко второму акту фильма Катя живёт в квартире с хорошей планировкой и обставлена импортной мебелью. У неё собственная машина и дорогая одежда.

По сюжету она только недавно заняла директорское кресло, но даже за несколько месяцев сумела достичь уровня жизни, который для большинства в те годы оставался недосягаемым.

Зарплата директора завода в 1979 году могла составлять от 500 до 700 рублей, а с учётом премий приближаться к тысяче. Как отмечают зрители, вряд ли Катя попала на эту должность сразу с улицы — скорее всего, она уже несколько лет двигалась вверх по карьерной лестнице, так что накопления и связи появились у неё задолго до знакомства с Гошей.

Заработки Гоши

Гоша — инженер высшего разряда и, если верить окружению, автор ценного изобретения. Однако несмотря на профессиональный статус, быт его остаётся более чем скромным. Живёт он в коммуналке, обстановка спартанская: стопки книг, старая техника, гитара и пластинки.

Его зарплата, даже учитывая квалификацию, составляла примерно 300 рублей. Премии если и случались, принципиально положение не меняли. Гоша явно не гнался за материальным — импортная стенка или собственная машина не вписывались в его картину мира.

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Подруги Катерины

Заработки подруг Кати были куда скромнее. Людмила, трудившаяся в химчистке, могла рассчитывать на 150-200 рублей. Антонина на стройке получала от 120 до 250 рубей в зависимости от объекта и условий.

Как отмечает автор Дзен-канала «Хомо люденс», таких денег не хватало на новую мебель, собственное авто или кооперативную квартиру. Но на аккуратную, без излишеств, жизнь — вполне.

Фото: Кадры из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
