Киноафиша Статьи «Горжусь этим. Я отказался от гонорара в 20 000 000 долларов»: режиссер «Чужого» Ридли Скотт объяснил, почему не захотел снимать «Терминатора 3»

8 ноября 2025 12:19
Кадр из фильма «Терминатор 3: Восстание машин»

В итоге фильм культовым не стал. Быть может в других руках все было бы иначе.

Франшиза «Терминатор» — редкий случай, когда боевик стал культурным кодом целого поколения. Металл, моторное масло и фраза «I'll be back» — символы, которые пережили эпоху видеосалонов.

Но мало кто знает, что в 2003 году режиссерское кресло могли отдать Ридли Скотту. И он отказался, оставив после себя легендарную фразу: «Горжусь этим».

«Меня не купишь»

В беседе с читателями The Guardian 87-летний Скотт признался, что действительно рассматривался на роль постановщика «Терминатора 3: Восстание машин». Продюсеры сулили ему гонорар, равный оплате Арнольда Шварценеггера за роль, — и даже это не убедило режиссера.

«Горжусь этим. Я отказался от гонорара в 20 миллионов долларов. Видите ли, ребята, меня не купишь», — сказал Скотт.

Кадр из фильма «Терминатор 3: Восстание машин»

Почему он сказал «нет»

«Это похоже на съёмки фильма о Бонде. Суть фильма о Бонде — веселье и непринуждённость. А “Терминатор” — это чистый комикс. Я бы постарался сделать его реалистичным. Вот почему меня никогда не просили снимать и Бонда — я мог бы облажаться», — объяснил режиссёр.

Скотт всегда считал себя автором, а не ремесленником. Его мир — философия, детали, атмосфера. И, возможно, именно поэтому он дал миру «Чужого» и «Бегущего по лезвию», но не стал частью истории о Терминаторе.

Что было дальше

«Терминатор 3: Восстание машин» снял Джонатан Мостоу. Без Джеймса Кэмерона и без Скотта фильм собрал сотни миллионов, но так и не стал культовым. Иногда верное «нет» стоит дороже, чем чек на двадцать миллионов.

Также прочитайте: Кто слабее Т-1000 и почему Т-800 идеален: рейтинг всех 8 моделей «Терминатора»

Фото: Кадр из фильма «Терминатор 3: Восстание машин»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
