Самые ожидаемые сериалы января из России: у «Майора грома» высокая конкуренция

20 декабря 2025 07:00
Кадр из сериала «Карта желаний», «Жека Рассел», «Майор Гром. Игра без правил», «Художник»

Январь запускает сериальный год без раскачки — сразу с конфликтами, где цена ошибки слишком высока.

В январе выходят четыре российских сериала, которые уже на старте работают с жёсткими ставками — от опасной магии и личной мести до прямой угрозы целому городу и паранойи послевоенного времени.

«Карта желаний»

«Карта желаний»1 января на Okko стартует сериал «Карта желаний», снятый Оксаной Мафагел.

В центре сюжета — 30-летняя Олеся, которая не справляется с чужими ожиданиями и по совету подруги записывается на психологический марафон.

Вместо мечтаний она фиксирует в «карте» мелкие, тихие акты мести — и они начинают сбываться буквально. История быстро уходит от ироничной комедии к тревожному разговору о границах ответственности.

Главные роли исполнили Надежда Лумпова, Дарья Руденок, Илья Лыков и Ольга Кузьмина.

«Жека Рассел»

«Жека Рассел»Также 1 января, но уже на Kion, выходит «Жека Рассел» режиссёра Виталия Дудника.

Комедия с элементами фантастики, где скромный бухгалтер Женя влюблён в коллегу и годами терпит властную начальницу, пока не узнаёт, что та владеет магией.

Осознав, что Женя раскрыл её секрет, она в панике превращает его в собаку.

Главную роль исполнил Эльдар Калимулин, также в сериале заняты Виктория Агалакова, Екатерина Климова, Алексей Маклаков и Никита Плахотнюк.

«Майор Гром. Игра без правил»

«Майор Гром. Игра без правил»

19 января Кинопоиск выпускает сериал «Майор Гром. Игра без правил», поставленный Александром Пьяных.

Проект расширяет франшизу и объединяет события всех трёх фильмов.

Игорь Гром сталкивается с новым противником — Призраком, который угрожает уничтожить город, если майор не уйдёт в отставку. Гром отказывается, и игра выходит на уровень, где под ударом оказываются обычные люди.

В ролях — Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксёнова, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв и Алексей Маклаков.

«Художник 2»

«Художник»

22 января на ИВИ выходит второй сезон сериала «Художник», режиссёром которого стал Тимур Алпатов.

Действие разворачивается в Москве 1946 года. Капитан МГБ Михаил Рудаков расследует дело о шпионской сети ЦРУ под кодовым именем «Ювель».

Чем глубже он продвигается, тем очевиднее становится: враг может скрываться в самом близком окружении.

Главные роли исполнили Виктор Добронравов, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Кирилл Зайцев и Сергей Газаров.

По материалам дзен-канала Мир современного кино

Также прочитайте: 5 пропавших девушек и убийство 30-летней давности: НТВ выпускает 2 сериала, где следователи заняты поиском маньяка

Фото: Кадр из сериала «Карта желаний», «Жека Рассел», «Майор Гром. Игра без правил», «Художник»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
