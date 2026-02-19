Горбатов, Пересильд и Бикович в новом фильме о Петре I: «Рождение империи» уже называют лучшей исторической драмой последних лет

Премьера состоится этой осенью, а пока можно насладиться трейлером.

Историческое кино снова делает ставку на масштаб. Вышел первый трейлер драмы «Рождение империи» о Петре I, и проект сразу привлёк внимание визуальной стороной.

Богатые костюмы, сложные мундиры, парики, тяжёлые ткани и детально воссозданный быт конца XVII — начала XVIII века задают тон. Премьера назначена на 29 октября 2026 года.

Картина охватывает период с 1698 по 1709 год — время, когда Пётр I возвращается из Европы и начинает жёсткие реформы. В центре истории не только личность царя, но и формирование военной силы государства.

Поражение под Нарвой становится отправной точкой, а Полтавская битва — кульминацией. Сюжет строится на противостоянии с боярами и борьбе за выход к морю.

Ставка сделана на узнаваемых актёров. Петра I играет Александр Горбатов, Анну Монс — Юлия Пересильд. В кадре также Милош Бикович в роли Меншикова, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов. Такой состав уже сам по себе работает как знак качества для массового зрителя.

Режиссёр Андрей Кравчук не новичок в жанре. За его плечами «Адмиралъ», «Викинг», «Союз спасения», поэтому масштабные исторические постановки для него привычная территория. Производством занимается компания «ТРИТЭ».

По трейлеру видно, что фильм делает акцент на зрелище. Батальные сцены, дворцовые интерьеры и костюмная роскошь выглядят как попытка большого исторического аттракциона. Удастся ли совместить форму и содержание, станет ясно ближе к премьере. Пока «Рождение империи» выглядит как одна из самых заметных исторических новинок ближайших лет.