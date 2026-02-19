Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Горбатов, Пересильд и Бикович в новом фильме о Петре I: «Рождение империи» уже называют лучшей исторической драмой последних лет

Горбатов, Пересильд и Бикович в новом фильме о Петре I: «Рождение империи» уже называют лучшей исторической драмой последних лет

19 февраля 2026 10:00
Кадр из фильма «Рождение империи»

Премьера состоится этой осенью, а пока можно насладиться трейлером.

Историческое кино снова делает ставку на масштаб. Вышел первый трейлер драмы «Рождение империи» о Петре I, и проект сразу привлёк внимание визуальной стороной.

Богатые костюмы, сложные мундиры, парики, тяжёлые ткани и детально воссозданный быт конца XVII — начала XVIII века задают тон. Премьера назначена на 29 октября 2026 года.

Картина охватывает период с 1698 по 1709 год — время, когда Пётр I возвращается из Европы и начинает жёсткие реформы. В центре истории не только личность царя, но и формирование военной силы государства.

Поражение под Нарвой становится отправной точкой, а Полтавская битва — кульминацией. Сюжет строится на противостоянии с боярами и борьбе за выход к морю.

Ставка сделана на узнаваемых актёров. Петра I играет Александр Горбатов, Анну Монс — Юлия Пересильд. В кадре также Милош Бикович в роли Меншикова, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов. Такой состав уже сам по себе работает как знак качества для массового зрителя.

Режиссёр Андрей Кравчук не новичок в жанре. За его плечами «Адмиралъ», «Викинг», «Союз спасения», поэтому масштабные исторические постановки для него привычная территория. Производством занимается компания «ТРИТЭ».

По трейлеру видно, что фильм делает акцент на зрелище. Батальные сцены, дворцовые интерьеры и костюмная роскошь выглядят как попытка большого исторического аттракциона. Удастся ли совместить форму и содержание, станет ясно ближе к премьере. Пока «Рождение империи» выглядит как одна из самых заметных исторических новинок ближайших лет.

Фото: Кадр из фильма «Рождение империи»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новый фильм c Биковичем от студии Михалкова: в 2026 году все ждут «Невский», а я хочу поскорее увидеть исторический проект о Петре I Новый фильм c Биковичем от студии Михалкова: в 2026 году все ждут «Невский», а я хочу поскорее увидеть исторический проект о Петре I Читать дальше 17 февраля 2026
У «Грозового перевала» получился оборванный финал: режиссер рассказала, будет ли вторая часть У «Грозового перевала» получился оборванный финал: режиссер рассказала, будет ли вторая часть Читать дальше 19 февраля 2026
Неужели дождались: первый за 7 лет фильм по «Звёздным войнам» выйдет уже 22 мая — там и красавчик Педро Паскаль снимается Неужели дождались: первый за 7 лет фильм по «Звёздным войнам» выйдет уже 22 мая — там и красавчик Педро Паскаль снимается Читать дальше 19 февраля 2026
Нет времени на «Невский» и «Первый отдел»? Слишком много серий? Ловите 3 российских детектива с рейтингом выше 7,2 для одного вечера Нет времени на «Невский» и «Первый отдел»? Слишком много серий? Ловите 3 российских детектива с рейтингом выше 7,2 для одного вечера Читать дальше 18 февраля 2026
Отвратительный звук, хамский Шибанов — собрали всю критику на премьеру «Первого отдела»: «Рядом с "Невским" не стоял» Отвратительный звук, хамский Шибанов — собрали всю критику на премьеру «Первого отдела»: «Рядом с "Невским" не стоял» Читать дальше 18 февраля 2026
На Первом покажут не сразу: когда по ТВ выпустят хит «Ландыши. Вторая весна» — все серии за один день На Первом покажут не сразу: когда по ТВ выпустят хит «Ландыши. Вторая весна» — все серии за один день Читать дальше 18 февраля 2026
Придется пересмотреть все шесть фильмов: кого из культовой франшизы нужно вспомнить перед премьерой «Крика 7» Придется пересмотреть все шесть фильмов: кого из культовой франшизы нужно вспомнить перед премьерой «Крика 7» Читать дальше 18 февраля 2026
Будет ли «Крик 8»? Похоже, Сидни опять не удастся остановить маньяка Будет ли «Крик 8»? Похоже, Сидни опять не удастся остановить маньяка Читать дальше 18 февраля 2026
Загадка «Великолепного века»: почему Ибрагим никак не мог победить Хюррем? Загадка «Великолепного века»: почему Ибрагим никак не мог победить Хюррем? Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше