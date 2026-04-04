Гораздо хуже Тани Бариновой из «Татьяниного дня»: эта роль красавицы Натальи Рудовой шокирует, но сыграно гениально

Актрису Наталью Рудову многие зрители знают по сериалу «Татьянин день», где она сыграла роль капризной и коварной Татьяны Бариновой. Однако с тех пор у актрисы было немало ролей. Особенно необычную и весьма скандальную роль актриса играет в сериале «Жизнь по вызову».

О чем сериал

Александр Шмидт владеет элитным эскорт‑агентством. Его знают как Мэджика — он и его люди берутся выполнить почти любое желание. Среди клиентов у них уважаемые персоны: бизнесмены, политики, силовики и общественные деятели. В команде есть бывший бандит по прозвищу Рыбак и секретарь Галина Михайловна, попавшая в трудную жизненную ситуацию.

Но вдруг всё меняется: против Мэджика и его бизнеса развязывают охоту. В один момент он рискует потерять репутацию, дело, родных и даже жизнь. Времени мало — он должен выяснить, кто стоит за атакой, и успеть нанести ответный удар первым.

Роль Натальи Рудовой

В первых двух сезонах актриса играет ключевую героиню. Именно она помогает в войне против Мэджика, прикрываясь личиной друга. Также героиня актрисы заманивает в сети эскорт-бизнеса юную дочь Шмидта Алину. Такой роли в фильмографии актрисы точно не было.

«Она единственная, по сути, кто идет против всей грязи, правда как может. В первой части Меджик в качестве мести отдает мою героиню в рабство. Во-второй части я придумала для моей героини несколько нюансов, чтобы усугубить характер и подачу, а также показать, что ей пришлось пережить, так как написана она была очень сухо», — говорила актриса о своей роли.

Сам сериал довольно интересен сюжетом. В нем много интриг, неожиданных поворотов и включая серию даже не знаешь, выживет ли герой или нет. Этим проект и цепляет, так все очень непредсказуемо.