Гомер теряет пончик, а мы — дату премьеры: «Симпсоны в кино 2» официально перенесены (и мы знаем новый день, месяц и год старта)

А еще есть негласная версия, почему все так произошло.

«Симпсоны в кино 2» снова заставили зрителей ждать дольше, и об этом студия сообщила настолько забавно, что фанаты обсуждают не сам перенос, а Гомера. На новом постере он изображён раздосадованным: пончик упал, нога проткнута, взгляд полный отчаяния — как будто перенос премьеры стал последней каплей в его непростом мультжизненном дне.

Как студия обыграла перенос

Создатели объявили новость через соцсети, сопровождая её тем самым постером, где Гомер выражает всё, что зрители обычно думают, но не говорят. Отдельное удовольствие — рассматривать детали: пончик лежит на полу так трагично, что становится понятно, кто в этой истории пострадал сильнее всех.

Когда всё-таки покажут фильм

Лишь в середине объявления мелькнула новая дата — «Симпсоны в кино 2» выйдут 3 сентября 2027 года. И хотя причины задержки не раскрывают, в индустрии уже обсуждают, что Disney предпочла не конкурировать с «Minecraft в кино 2», который стоит на прежнем дне релиза.

Что известно о продолжении

О сюжете по-прежнему ни слова. Напоминают лишь первую часть, где Спрингфилд накрыли гигантским куполом. Тогда историю сравнивали с романом Стивена Кинга, но писатель уверял, что придумал концепцию задолго до мультфильма.

Симпсоны остаются в строю

Пока фильм двигают по календарю, сериал продолжает жить своей жизнью. Идёт 37 сезон, проект продлён до 40-го, а в декабре выходит юбилейная 800-я серия. Семейство Симпсонов никуда не торопится — зато зрители торопятся узнать, когда же наконец Гомер доберётся до больших экранов.

