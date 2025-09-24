«Голову с плеч!» — но сначала посмотрите новый трейлер «Алисы в стране чудес» со звездой «Слова пацана» и музыкой Высоцкого (видео)

Премьера уже не за горами.

В кино готовится настоящая сказочная премьера — 23 октября на большие экраны выходит музыкальный фильм «Алиса в стране чудес». Но это не привычная версия классики: мир Льюиса Кэрролла здесь оживает в мюзикле, где звучат песни Владимира Высоцкого.

Звучит неожиданно? Именно этого и добивались создатели. Новый полноценный трейлер тому подтверждение.

Сюжет с оттенком абсурда

Главная героиня — 15-летняя школьница Алиса — попадает в Страну Чудес, где всегда полдень и время остановилось. В этом мире она встречает родных, знакомых и друзей, но никто из них не узнаёт её. Чтобы вернуться домой, Алисе придётся пройти через лабиринт странностей и ловушек, разгадывая загадки и преодолевая препятствия.

Музыка Высоцкого

Главным художественным приёмом проекта стали песни из дискоспектакля «Алиса в стране чудес» 1976 года. Стихи Владимира Высоцкого обретают новое звучание в масштабном киноформате, превращая фильм в мост между советской культурой и современной постановкой. Это делает будущий мюзикл не просто переосмыслением классической сказки, а ещё и экспериментом с наследием Высоцкого.

Кто играет в фильме

В картине собран впечатляющий актёрский состав. Анна Пересильд, звезда «Слова пацана», предстанет в новом образе. К ней присоединятся Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачёва и Сергей Бурунов. Режиссёром выступил Юрий Хмельницкий, известный работой над «Льдом 3».

«Алиса в стране чудес» обещает стать необычным проектом — одновременно мюзиклом, фантастическим приключением и экспериментом с культурной памятью. И именно поэтому премьера уже сегодня вызывает столько разговоров и ожиданий.

