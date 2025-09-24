Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Голову с плеч!» — но сначала посмотрите новый трейлер «Алисы в стране чудес» со звездой «Слова пацана» и музыкой Высоцкого (видео)

«Голову с плеч!» — но сначала посмотрите новый трейлер «Алисы в стране чудес» со звездой «Слова пацана» и музыкой Высоцкого (видео)

24 сентября 2025 15:30
Кадр из фильма «Алиса в стране чудес»

Премьера уже не за горами.

В кино готовится настоящая сказочная премьера — 23 октября на большие экраны выходит музыкальный фильм «Алиса в стране чудес». Но это не привычная версия классики: мир Льюиса Кэрролла здесь оживает в мюзикле, где звучат песни Владимира Высоцкого.

Звучит неожиданно? Именно этого и добивались создатели. Новый полноценный трейлер тому подтверждение.

Сюжет с оттенком абсурда

Главная героиня — 15-летняя школьница Алиса — попадает в Страну Чудес, где всегда полдень и время остановилось. В этом мире она встречает родных, знакомых и друзей, но никто из них не узнаёт её. Чтобы вернуться домой, Алисе придётся пройти через лабиринт странностей и ловушек, разгадывая загадки и преодолевая препятствия.

Музыка Высоцкого

Главным художественным приёмом проекта стали песни из дискоспектакля «Алиса в стране чудес» 1976 года. Стихи Владимира Высоцкого обретают новое звучание в масштабном киноформате, превращая фильм в мост между советской культурой и современной постановкой. Это делает будущий мюзикл не просто переосмыслением классической сказки, а ещё и экспериментом с наследием Высоцкого.

Кто играет в фильме

В картине собран впечатляющий актёрский состав. Анна Пересильд, звезда «Слова пацана», предстанет в новом образе. К ней присоединятся Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачёва и Сергей Бурунов. Режиссёром выступил Юрий Хмельницкий, известный работой над «Льдом 3».

«Алиса в стране чудес» обещает стать необычным проектом — одновременно мюзиклом, фантастическим приключением и экспериментом с культурной памятью. И именно поэтому премьера уже сегодня вызывает столько разговоров и ожиданий.

Режиссером выступит Юрий Хмельницкий, который действительно уже имеет опыт в подобном жанре.

Фото: Кадр из фильма «Алиса в стране чудес»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео) «А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео) Читать дальше 29 сентября 2025
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня Читать дальше 28 сентября 2025
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) «Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
Лютор, Ультрамен или Инженер? ИИ изучил злодеев нового «Супермена» и назвал самого сильного — рейтинг, который сложно оспорить Лютор, Ультрамен или Инженер? ИИ изучил злодеев нового «Супермена» и назвал самого сильного — рейтинг, который сложно оспорить Читать дальше 27 сентября 2025
Хотите правду? Легендарный «бумер» был не один: где теперь 5 машин из культового фильма и кто их выкупил Хотите правду? Легендарный «бумер» был не один: где теперь 5 машин из культового фильма и кто их выкупил Читать дальше 25 сентября 2025
Наконец-то узнаем о прошлом Пеннивайза! В новом трейлере «Оно: Добро пожаловать в Дерри» показали прибытие монстра (видео) Наконец-то узнаем о прошлом Пеннивайза! В новом трейлере «Оно: Добро пожаловать в Дерри» показали прибытие монстра (видео) Читать дальше 24 сентября 2025
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню Читать дальше 29 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше