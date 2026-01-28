Голос Осла из «Шрека» вы слышали в других культовых франшизах: догадываетесь, кому он принадлежит?

Для многих российских зрителей Осёл из «Шрека» — это не просто персонаж, а отдельный источник радости. Его интонации, шутки и бешеная энергия во многом обязаны не только Эдди Мерфи, но и человеку, который подарил ему русский голос. И этот голос вы слышали куда чаще, чем кажется.

Русский Осёл — это Вадим Андреев

В российском дубляже Осла во всех частях «Шрека» озвучивал Вадим Андреев — актёр, режиссёр дубляжа и одна из ключевых фигур отечественного озвучания 90-х и 2000-х. Последний раз он работал над этой ролью в 2010 году, после чего фактически ушёл из профессии.

Недавно Андреев подтвердил: он готов вернуться к Ослу, но только при одном условии — если новый фильм выйдет официально в российском прокате, а не в полупиратском формате.

«Для “Шрека” я бы сделал исключение. Но только если будет официальный дубляж для России. В пиратских историях я участвовать не буду», — подчеркнул актёр.

Где вы ещё слышали голос Осла

Если вам кажется, что голос Осла звучит подозрительно знакомо — вам не кажется. Вадим Андреев озвучивал десятки культовых персонажей, и многие из них давно стали частью поп-культуры.

В кино:

Бильбо Бэггинс — «Властелин колец: Братство кольца»

Златопуст Локонс — «Гарри Поттер и Тайная комната»

Полдек Пфефферберг — «Список Шиндлера»

Хан Соло — «Звёздные войны: Новая надежда»

Герои трилогии «Назад в будущее» — практически все мужские роли

Фильмы об Индиане Джонсе — также почти все мужские персонажи

В мультфильмах:

Осёл — серия «Шрек»

Микеланджело и Крэнг — «Черепашки-ниндзя»

Почему без него Осёл — уже не тот

Эдди Мерфи остаётся голосом Осла в оригинале, но для русскоязычной аудитории именно Андреев сделал персонажа по-настоящему живым. Его манера — быстрая, ироничная, слегка нахальная — идеально совпала с характером героя.

Именно поэтому новость о возможном сольном фильме про Осла сразу вызвала вопрос не «зачем», а «кто будет озвучивать». Потому что без этого голоса Осёл — уже совсем другой.

Теперь всё зависит от прокатной судьбы новых фильмов франшизы. А пока остаётся пересматривать старые части и ловить себя на мысли: этот голос сопровождал нас куда дольше, чем мы думали.

