Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Голос Осла из «Шрека» вы слышали в других культовых франшизах: догадываетесь, кому он принадлежит?

Голос Осла из «Шрека» вы слышали в других культовых франшизах: догадываетесь, кому он принадлежит?

28 января 2026 09:25
Кадр из фильма «Шрэк»

Этот тембр подарил нам самые приятные эмоции.

Для многих российских зрителей Осёл из «Шрека» — это не просто персонаж, а отдельный источник радости. Его интонации, шутки и бешеная энергия во многом обязаны не только Эдди Мерфи, но и человеку, который подарил ему русский голос. И этот голос вы слышали куда чаще, чем кажется.

Русский Осёл — это Вадим Андреев

В российском дубляже Осла во всех частях «Шрека» озвучивал Вадим Андреев — актёр, режиссёр дубляжа и одна из ключевых фигур отечественного озвучания 90-х и 2000-х. Последний раз он работал над этой ролью в 2010 году, после чего фактически ушёл из профессии.

Недавно Андреев подтвердил: он готов вернуться к Ослу, но только при одном условии — если новый фильм выйдет официально в российском прокате, а не в полупиратском формате.

«Для “Шрека” я бы сделал исключение. Но только если будет официальный дубляж для России. В пиратских историях я участвовать не буду», — подчеркнул актёр.

Где вы ещё слышали голос Осла

Если вам кажется, что голос Осла звучит подозрительно знакомо — вам не кажется. Вадим Андреев озвучивал десятки культовых персонажей, и многие из них давно стали частью поп-культуры.

В кино:

  • Бильбо Бэггинс — «Властелин колец: Братство кольца»
  • Златопуст Локонс — «Гарри Поттер и Тайная комната»
  • Полдек Пфефферберг — «Список Шиндлера»
  • Хан Соло — «Звёздные войны: Новая надежда»
  • Герои трилогии «Назад в будущее» — практически все мужские роли
  • Фильмы об Индиане Джонсе — также почти все мужские персонажи

В мультфильмах:

  • Осёл — серия «Шрек»
  • Микеланджело и Крэнг — «Черепашки-ниндзя»

Почему без него Осёл — уже не тот

Эдди Мерфи остаётся голосом Осла в оригинале, но для русскоязычной аудитории именно Андреев сделал персонажа по-настоящему живым. Его манера — быстрая, ироничная, слегка нахальная — идеально совпала с характером героя.

Именно поэтому новость о возможном сольном фильме про Осла сразу вызвала вопрос не «зачем», а «кто будет озвучивать». Потому что без этого голоса Осёл — уже совсем другой.

Теперь всё зависит от прокатной судьбы новых фильмов франшизы. А пока остаётся пересматривать старые части и ловить себя на мысли: этот голос сопровождал нас куда дольше, чем мы думали.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Шрэк»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Эта замена «Первого отдела» на НТВ только расстроила зрителей: ляп на ляпе и смотреть невозможно Читать дальше 29 января 2026
Заменят не только Градского: что будет во 2 сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» Заменят не только Градского: что будет во 2 сезоне «Постучись в мою дверь в Москве» Читать дальше 29 января 2026
Основано на реальных событиях: новый ретро-детектив понравится поклонникам Агаты Кристи Основано на реальных событиях: новый ретро-детектив понравится поклонникам Агаты Кристи Читать дальше 29 января 2026
Понравился «Злой город»? Тогда скорее добавляйте в «Буду смотреть» историческую драму с Пореченковым Понравился «Злой город»? Тогда скорее добавляйте в «Буду смотреть» историческую драму с Пореченковым Читать дальше 29 января 2026
Не уступит «Фишеру», рейтинг — бомба: советую отличный детективный сериал с Антоном Хабаровым — тут и мистика, и секта, и душитель в Ленинграде Не уступит «Фишеру», рейтинг — бомба: советую отличный детективный сериал с Антоном Хабаровым — тут и мистика, и секта, и душитель в Ленинграде Читать дальше 28 января 2026
Смотрю этот новый исторический российский сериал вместо «Игры престолов»: сценарист «Плевако» и режиссер «Спасской» постарались на славу Смотрю этот новый исторический российский сериал вместо «Игры престолов»: сценарист «Плевако» и режиссер «Спасской» постарались на славу Читать дальше 28 января 2026
А что будет с персонажем Романа Мадянова, который умер в 2024 году? Выяснила это и другие подробности 13 сезона «Склифосовского» А что будет с персонажем Романа Мадянова, который умер в 2024 году? Выяснила это и другие подробности 13 сезона «Склифосовского» Читать дальше 28 января 2026
От создателей «Аутсорса» и «Трассы»: чего ждать от русского ответа «Опенгеймеру» — премьера с Янковским и Михалковой уже на носу От создателей «Аутсорса» и «Трассы»: чего ждать от русского ответа «Опенгеймеру» — премьера с Янковским и Михалковой уже на носу Читать дальше 28 января 2026
Долгова не будет, а Таболин вернется? В 2026 году выйдет 2 сезон «Высшей меры» — без неприятных сюрпризов не обойдется Долгова не будет, а Таболин вернется? В 2026 году выйдет 2 сезон «Высшей меры» — без неприятных сюрпризов не обойдется Читать дальше 28 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше