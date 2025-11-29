Меню
«Голодные игры» — практически полный плагиат японского фильма 2000 года: даже Тарантино выступил против Коллинз

29 ноября 2025 09:54
Кадр из фильма «Голодные игры»

Режиссера эта тема крайне триггерит.

Квентин Тарантино в очередной раз вышел в эфир — и снова устроил фейерверк из реплик, которые моментально разлетаются цитатами. На этот раз под раздачу попала Сьюзен Коллинз, автор «Голодных игр». Режиссёр заявил, что просто не понимает, «как её не засудили за каждую чёртову вещь» — и снова поднял тему сходства с японской «Королевской битвой».

«Они просто украли эту чёртову книгу»

В подкасте Брета Истона Эллиса Тарантино говорил без тормозов: «Это же “Королевская битва”, только для взрослых». Его раздражает не просто сам факт похожести сюжетов, но и то, что западные книжные критики, по его словам, «не будут смотреть японское кино» — и поэтому приняли роман Коллинз как великое откровение.

Киноведы давно знают: Тарантино обожает фильм Косюна Таками. В 2009-м он называл его лучшей картиной последних 20 лет. Так что личная привязанность режиссёра здесь тоже играет роль — и делает его выпад ещё резче.

Сходства, от которых не отвертеться

Кадр из фильма «Королевская битва»

Если разобрать структуры обоих миров, параллели и правда бьют по глазам: тоталитарная власть. Подростки, вынужденные убивать друг друга на глазах у страны. Игра на выживание, превращённая в reality-шоу.

Фанаты и критики спорят об этом больше десяти лет, и каждый раз Сюзанне Коллинз приходится повторять одно и то же: она «никогда не слышала» о фильме и книге Таками до выхода своего романа. Этот ответ давно стал мемом — слишком уж сложно поверить, что автор совершенно случайно придумала почти ту же конструкцию.

Тарантино не отступает: обвинения звучали и раньше

На «Шоу Джимми Киммела» в 2022 году он говорил то же самое: «“Голодные игры” просто взяли и скопировали». Тарантино вообще любит называть вещи своими именами — особенно когда дело касается чужих идей, замаскированных под «оригинальность».

И как бы ни защищали франшизу фанаты Китнисс, перчатка брошена серьёзная. Ведь следующий фильм, «Восход Алой звезды», выходит уже в 2026-м — и разговоры о плагиате снова начнутся с новой силой.

Почему эта дискуссия так важна — и кому она выгодна

Тарантино играет на нервах индустрии, где все давно понимают: вдохновение и воровство — тонкая грань. Его слова снова поднимают вопрос, который студии предпочитают обводить маркером: насколько крупные франшизы обязаны честно признавать свои источники.

И сейчас, когда «Голодные игры» снова выходят в большой прокат, скандальность только подогревает интерес. Даже если кто-то считает, что режиссёр перегибает, — он добился главного: обсуждение снова горит, как леса Панема.

Фото: Кадр из фильма «Голодные игры»
Анастасия Луковникова
