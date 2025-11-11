Голлум мог быть спасен: Толкин плакал, когда создавал эту сцену – а Питер Джексон «вырезал» её из «Властелина колец»

В экранизации «Властелина колец» есть десятки сильных эпизодов, но один из самых важных для характера Голлума так и не дошёл до зрителей.

Толкин признался, что плакал, когда писал эту сцену, — однако Питер Джексон не включил её в кино.

Сцена, где Голлум почти меняет судьбу

Речь идёт о моменте у подножия Кирит Унгол, когда Фродо и Сэм засыпают на камнях. Голлум возвращается к ним после долгой внутренней борьбы и вдруг замирает, увидев, как хоббиты спят, доверчиво прислонившись друг к другу.

Он осторожно касается колена Фродо — почти ласково, как давно забытый Смеагол. Толкин описывал, что в этот миг он стоял на грани искупления.

Почему всё рушится из-за одного слова

Но далее Сэм просыпается, окликает Голлума резко и с подозрением.

«Эй ты! Что задумал?» «Ничего, ничего, — мягко отвечает Голлум. — Хороший господин». «Сомневаюсь, — говорит Сэм. — Куда ты пропадал, старый мерзавец?»

Голлум отшатнулся, а в его глазах опять вспыхнул злой огонь. Возможно, душа Смеагола могла быть спасена, однако этот момент был упущен.

«Я плакал, когда писал это»

На хоббитском обеде в Роттердаме в 1958 году Толкин откровенно сказал:

«Я плакал, когда писал это».

Его тронула трагедия несбывшейся надежды, сломленный шанс. В фильмах эта сцена отсутствует полностью.

Джексон концентрируется на внешнем конфликте, но книга раскрывает внутренний: борьбу между Смеаголом и Голлумом, которую можно было выиграть.

По материалам дзен-канала Джедай из Шира

Также прочитайте: Не по правилам: Толкин оставил Арагорна в Средиземье — и вот что здесь не сходится.