Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Голлум мог быть спасен: Толкин плакал, когда создавал эту сцену – а Питер Джексон «вырезал» её из «Властелина колец»

Голлум мог быть спасен: Толкин плакал, когда создавал эту сцену – а Питер Джексон «вырезал» её из «Властелина колец»

11 ноября 2025 19:00
Кадр из фильма "Властелин колец"

Самый пронзительный момент истории Голлума остался только на страницах книги.

В экранизации «Властелина колец» есть десятки сильных эпизодов, но один из самых важных для характера Голлума так и не дошёл до зрителей.

Толкин признался, что плакал, когда писал эту сцену, — однако Питер Джексон не включил её в кино.

Сцена, где Голлум почти меняет судьбу

Речь идёт о моменте у подножия Кирит Унгол, когда Фродо и Сэм засыпают на камнях. Голлум возвращается к ним после долгой внутренней борьбы и вдруг замирает, увидев, как хоббиты спят, доверчиво прислонившись друг к другу.

Он осторожно касается колена Фродо — почти ласково, как давно забытый Смеагол. Толкин описывал, что в этот миг он стоял на грани искупления.

Почему всё рушится из-за одного слова

Но далее Сэм просыпается, окликает Голлума резко и с подозрением.

«Эй ты! Что задумал?» «Ничего, ничего, — мягко отвечает Голлум. — Хороший господин». «Сомневаюсь, — говорит Сэм. — Куда ты пропадал, старый мерзавец?»

Голлум отшатнулся, а в его глазах опять вспыхнул злой огонь. Возможно, душа Смеагола могла быть спасена, однако этот момент был упущен.

«Я плакал, когда писал это»

На хоббитском обеде в Роттердаме в 1958 году Толкин откровенно сказал:

«Я плакал, когда писал это».

Его тронула трагедия несбывшейся надежды, сломленный шанс. В фильмах эта сцена отсутствует полностью.

Джексон концентрируется на внешнем конфликте, но книга раскрывает внутренний: борьбу между Смеаголом и Голлумом, которую можно было выиграть.

По материалам дзен-канала Джедай из Шира

Также прочитайте: Не по правилам: Толкин оставил Арагорна в Средиземье — и вот что здесь не сходится.

Фото: Кадр из фильма "Властелин колец"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине коле» вечно ходят босиком Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине коле» вечно ходят босиком Читать дальше 11 ноября 2025
Фильм «Властелин колец» не ответил на главный вопрос: зачем Арагорн десятилетиями жил как странник и скитался по миру? Фильм «Властелин колец» не ответил на главный вопрос: зачем Арагорн десятилетиями жил как странник и скитался по миру? Читать дальше 10 ноября 2025
В книгах Бильбо был Торбинсом, а в фильмах стал Бэггинсом: так какой же вариант в итоге правильный В книгах Бильбо был Торбинсом, а в фильмах стал Бэггинсом: так какой же вариант в итоге правильный Читать дальше 10 ноября 2025
Смотрели историю про Бильбо и Фродо десятки раз, но пропустили главное: откуда вообще появились хоббиты? Толкин попытался объяснить Смотрели историю про Бильбо и Фродо десятки раз, но пропустили главное: откуда вообще появились хоббиты? Толкин попытался объяснить Читать дальше 7 ноября 2025
Агентство Анфисы распалось, но появилась «Этика» - и действуют тут совсем неэтично: что известно о втором сезоне «Искусства соблазна» Агентство Анфисы распалось, но появилась «Этика» - и действуют тут совсем неэтично: что известно о втором сезоне «Искусства соблазна» Читать дальше 11 ноября 2025
Кто же убьет Лео Бонарта в 5 сезоне «Ведьмака»: фанаты сериала гадают, а Сапковский уже давно выдал все спойлеры Кто же убьет Лео Бонарта в 5 сезоне «Ведьмака»: фанаты сериала гадают, а Сапковский уже давно выдал все спойлеры Читать дальше 11 ноября 2025
Они не просто так ходили на двух ногах: кем на самом деле были «креветки» из «Района №9» Они не просто так ходили на двух ногах: кем на самом деле были «креветки» из «Района №9» Читать дальше 11 ноября 2025
Реальная история про адвоката, снятая в 2019 году, внезапно ворвалась в топ-10 Netflix — Майкл Б. Джордан стал главным украшением драмы Реальная история про адвоката, снятая в 2019 году, внезапно ворвалась в топ-10 Netflix — Майкл Б. Джордан стал главным украшением драмы Читать дальше 11 ноября 2025
Откуда произошел вирус зомби в сериале «Ходячие мертвецы»: ответ дали только в спин-оффе и то спустя годы Откуда произошел вирус зомби в сериале «Ходячие мертвецы»: ответ дали только в спин-оффе и то спустя годы Читать дальше 11 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше