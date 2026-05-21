Голливуд в 2000-х отправил этот триллер с Лопес на помойку с рейтингом 22% на RT: и только сейчас зрители его заметили

21 мая 2026 15:00
Кадр из фильма «С меня хватит»

Проект неожиданно начал пользоваться спросом.

В 2000-х вышло немало сильных триллеров, однако некоторые достойные проекты остались в тени более обсуждаемых релизов. Одним из таких стал фильм «С меня хватит!» (2002) — напряжённая история о женщине, решившей бороться за свою жизнь, когда помощи ждать уже неоткуда.

На Rotten Tomatoes фильм получил лишь 22 %, что во многом определило его судьбу: критики сочли ленту слишком предсказуемой и даже обвиняли её в сенсационности. Но время показало — зрительская оценка может быть куда теплее.

Знакомый сюжет, который оказался глубже ожиданий

В центре истории — официантка Слим, чья жизнь меняется после знакомства с обаятельным Митчем. Он обещает ей сказку, но спустя годы брак превращается в ловушку: измены, жестокость и угрозы не оставляют героине выбора.

Испугавшись за себя и маленькую дочь, Слим сбегает и скрывается с помощью друзей. Когда становится ясно, что система не способна её защитить, она решает дать отпор.

Почему критики ошиблись

После выхода «С меня хватит!» часто воспринимали как очередной триллер о побеге от жестокого мужа. Однако поклонники жанра уверены: фильм гораздо честнее и реалистичнее, чем казалось на первый взгляд.

Да, картине иногда не хватает сюжетной стройности — из-за большого количества линий часть вопросов остаётся без ответа. Но напряжённые сцены и эмоциональная игра Дженнифер Лопес удерживают внимание до самого финала.

Стоит ли пересматривать сегодня

«С меня хватит!» нельзя назвать идеальным триллером, однако именно такие фильмы со временем обретают вторую жизнь. Он говорит о страхе, отчаянии и смелости заявить о себе — темах, которые не теряют актуальности.

Критики и зрители могут спорить о том, шедевр ли это, но одно ясно точно: этот фильм заслуживает нового взгляда. Особенно если вам близки триллеры, в которых напряжение строится не только на опасности, но и на очень реальных человеческих переживаниях.

Фото: Кадр из фильма «С меня хватит»
Анастасия Луковникова
