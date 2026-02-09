Голливуд отдыхает: эти 5 исторических сериалов о Руси смотришь с открытым ртом — один из них пересмотрела 15 раз

Меню
9 февраля 2026 07:29
Кадр из сериала «Годунов», «Янычар», «Злой город»

Изучаем прошлое благодаря качественному кино. 

За последние 10-15 лет в России вновь появился интерес к истории Руси. Именно поэтому на экраны вышли новые проекты. Большинство из них великолепны, в том числе захватывающий сюжет, костюмы и декорации. Мы предлагаем вам 5 исторических проектов, которые захватят ваше внимание.

«Годунов» (2018), «Кинопоиск» — 8,4

«Годунов»

Грандиозная историческая драма о Борисе Годунове с амбициозной режиссурой и рисованной мрачной атмосферой эпохи смуты. Сильные стороны — масштабные декорации, уверенная актерская игра и внимание к политическим интригам, которые делают ход сюжета напряженным. Великолепная игра Сергея Безрукова в качестве основного бонуса.

Если вам нравятся драматичные исторические биографии с политическим накалом и сильным кастом — это прекрасный выбор. Сериал передает тяжесть выбора правителя в сочетании с человеческой слабостью на фоне больших событий.

«Спасибо, и низкий поклон актераи, сценаристам, художникам и режисеры за такую историческую эпопею, о нашей русской истории, и беспощадности суда потомков».

«София» (2016), «Кинопоиск» — 8,1

Сериал о Софье Палеолог, ее роли при дворе и личных драмах. Что понравится точно — закрученные сюжетные линии и любовная история князя и его молодой жены. Интересен тем, кто любит биографические истории с фокусом на персонаже и отношениях, а не только на баталиях и политике. Великолепный любовный дуэт Евгения Цыганова и Марии Андреевой, которая в этот же период исполнила яркую роль в «Мосгазе». Именно этот сериал был пересмотрен 15 раз.

«Янычар» (2020), «Кинопоиск» — 8,1

«Янычар»

Сериал с динамичным сюжетом о службе янычар и столкновениях культур на рубеже эпох. В нем много экшена, интриг и сцен боев и, конечно, любви. Идеален для тех, кто любит сериал с интенсивным ритмом, конфликтами и приключенческой составляющей в исторической обертке. Значительно цепляет сочетание личной драмы и масштабной исторической арены, хоть к фактам иногда стоит относиться критично.

«Золотая Орда» (2018), «Кинопоиск» — 7,8

Проект, нацеленный на повествование о Золотой Орде и ее взаимодействии с русскими княжествами. Однако на фоне исторических событий в этом проекте на первый план выходят великолепные истории любви, особенно красивого Менгу-Темир к русской княгине. которая волею судьбы оказывается в орде. Особенно стоит отметить великолепную игру Юлии Пересильд и страстные цены 18+.

«Фильм понравился, красочный, этнический, эмоциональный. Костюмы красивые. Актёры хорошие».

«На одном дыхании на днях посмотрела 1 сезон. Душа требует продолжения. Жаль, что нет до сих пор 2 сезона».

«Злой город» (2025), «Кинопоиск» — 7,7

«Злой город»

Жители отчаянно защищают Козельск во время монгольского нашествия. Исторический экшен о трагическом историческом моменте периода Руси. Картину стоит посмотреть ради масштабных исторических батальных сцен, высокого технического уровня съемки и, конечно, без любовной истории никуда. Это прекрасный исторический блокбастер.

Фото: Кадр из сериала «Годунов», «Янычар», «Злой город»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
