Годами фанаты «Матрицы» пытались разгадать легендарный зеленый код: ответ был куда проще, чем казалось

13 ноября 2025 20:00
Кадр из фильма «Матрица»

Создатели фильма умудрились запутать зрителей.

Мир «Матрицы» начинался не с Нео и даже не с красной таблетки — а с падающих зелёных символов. Этот цифровой дождь стал иконой эпохи, символом XXI века и экранной поэзией для целого поколения. Долгое время фанаты спорили, что же он значит: поток данных, язык машин, визуализация сознания? Но художник-постановщик фильма Саймон Уайтли развеял миф — и его ответ оказался неожиданно бытовым.

Выяснилось, что загадочный код создан не из алгоритмов и формул, а из страниц… японской кулинарной книги. Уайтли рассказал, что использовал отсканированные рецепты суши своей жены-японки: символы каны половинной ширины, зеркально отражённые, вперемешку с латинскими буквами и цифрами. Так родился визуальный язык Матрицы — буквально сотканный из символов домашней кухни.

«Я люблю говорить, что без суши не было бы Матрицы», — пошутил Уайтли.

И в этой шутке — философия фильма. Ведь даже идеальная иллюзия строится на чём-то обыденном, живом, человеческом.

Зелёный цвет кода, как объяснял художник, выбран не случайно — он напоминает фосфорный свет старых ЭЛТ-мониторов и создаёт ощущение холодной цифровой тюрьмы. Символы бегут по экрану, как дождь в мире без неба — и именно из них складывается сама ткань Матрицы, иллюзия, удерживающая человечество во сне.

Просто знать, что за всем этим стоят рецепты суши, делает фильм только ещё более прекрасным. Иллюзия может быть создана из чего угодно — даже из того, что когда-то пахло морем и рисом.

Ранее мы писали: За год до «Матрицы» уже вышла культовая фантастика: зрители о ней и не помнят, а вот Нолан скопировал фильм для своего «Начала».

Фото: Кадр из фильма «Матрица»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
