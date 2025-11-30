Годами держали зрителей на поводке, и одной серией перечеркнули все: 3 сериала с разочаровывающими финалами

Фанаты до сих пор не смогли их простить.

Иногда сериал идёт годами, растит фанбазу, берёт награды и кажется непотопляемым, пока не наступает он — финальный сезон. И вместо коды, от которой мурашки по коже, зрители получают сумбурные решения, провалы в логике и ощущение, будто любимая история чужими руками переписала сама себя. Эти три сериала особенно болезненны — от них ждали фейерверка, но случился хлопок петарды.

«Игра престолов»

Когда-то это было шоу, которое объединяло интернет сильнее любого чемпионата. Но восьмой сезон превратился в учебник по тому, как торопливый монтаж и отсутствие литературной базы могут разрушить целый мир. Герои, которые годами росли, вдруг стали вести себя как чужие люди, а финальная развязка Железного трона вызвала лишь коллективное «серьёзно?».

Проблема даже не в том, кто занял престол — а в том, как зрителей привели к этому выбору. Сезон шёл галопом, будто создатели боялись оглянуться, и от былой глубины шоу остались лишь обугленные декорации Драконьего пламени.

«Сверхъестественное»

Пятнадцать сезонов — срок, который мог бы сделать финал по-настоящему эпичным. Но вместо большого эмоционального круга зрители получили историю, в которой судьба Дина особенно выглядела удивительно обыденно — почти случайно. После ангелов, демонов и мировых угроз всё закончилось так тихо, что даже фанаты не поверили титрам.

Да, сцена загробной встречи была трогательной, но ощущение незавершённости не отпускало. Будто героев, которые выросли вместе со зрителями, отправили домой не на пике, а с чувством, что сценаристы просто устали.

«Убивая Еву»

Сериал «Убивая Еву», начавшийся как стильный и умный шпионский фем-нуар, к финалу растерял остроту. Четвёртый сезон шёл с ощутимой усталостью, а финальный твист перечеркнул всё, что делало историю Евы и Вилланель такой притягательной. Их дуэт держал шоу, и именно его разрушение стало самым спорным шагом.

Зрители ждали кульминации, но получили бессмысленную трагедию, будто написанную ради шока, а не ради логики персонажей. И это особенно грустно, потому что потенциал финала был огромным — и именно он оказался потрачен впустую.

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.