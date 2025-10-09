«Гоблин» отдыхает: эта свежая дорама 2025 года от Netflix стала самым популярным сериалом в корейском топе всего за 24 часа

Там и любовь, и фэнтези, и красивые актеры, что глаз не оторвать.

Netflix снова доказал, что знает, как делать дорамы, в которые веришь с первой сцены. «Всё сбудется» заняла первое место в корейском топе всего за сутки — и это неудивительно. История, актёры, атмосфера — всё работает, как идеальный механизм.

Джинн, который вернул чувства

Он — джинн, просидевший тысячу лет в заточении. Она — женщина, которая больше не умеет любить. Джинни (Ким У Бин) и Га Ён (Сюзи) встречаются случайно, но их история будто заранее написана на песке. Три желания становятся поводом не для магии, а для исцеления. Между ними не просто химия — там искра, от которой оживает экран.

Возвращение королевы дорам

Сценаристка Ким Ын Сук — имя, которое корейские зрители произносят почти с благоговением. Это она придумала «Гоблина», «Таинственный сад», «Славу» и «Мистера Солнечный свет». Теперь она снова вернулась к романтической комедии — и делает это как никто другой. Её диалоги острые, как лезвие, а сцены будто написаны для того, чтобы влюбить в героев без остатка.

Химия, которую ждали девять лет

После «Безрассудно влюблённых» зрители ждали этого дуэта почти десятилетие. Ким У Бин в роли наивного, смешного, но глубокого джинна против хрупкой, отстранённой Сюзи — и всё работает идеально. Их чувства — не напоказ, а будто внутри зрителя.

Киноуровень визуала

«Всё сбудется» — редкий пример, когда каждая серия выглядит как полнометражный фильм. Дубайские пейзажи, закатный Сеул, игра света и отражений — визуально сериал не уступает лучшим фэнтези-проектам Netflix.

Почему стоит смотреть

Потому что здесь есть всё, за что любят корейские сериалы: магия, ирония, нежность и правда о человеческих чувствах. Эта дорама не просто оправдывает своё название — она действительно заставляет верить, что всё сбудется.

Ранее портал «Киноафиша» писал про три осенних ремейка дорам, которые должны переплюнуть оригиналы.