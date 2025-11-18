Глядя на экран, в это невозможно поверить: сколько лет было Джону Коннору в «Терминаторе 2»?

Роль в сиквеле «Терминатор 2» мгновенно превратила Эдварда Ферлонга в голливудскую знаменитость. Однако между актером и его персонажем существовало заметное различие.

По сюжету Джону Коннору должно было быть всего 10 лет. В одной из сцен Т-1000 через полицейский компьютер узнает данные мальчика — дату рождения «26.02.1985» и возраст «10 лет». Этот момент четко фиксирует хронологию событий фильма.

13-летний Эдвард Ферлонг выглядел на экране старше своего персонажа. Однако создателей фильма это не остановило.

Съемки растянулись на восемь месяцев, и за это время с юным актером произошли естественные изменения. Его голос начал ломаться, что потребовало дополнительной работы — некоторые ранние сцены пришлось переозвучивать для сохранения единого тембра.

К финалу производства Ферлонг заметно подрос. В сценах на промышленном комплексе ему приходилось стоять в специальной яме, чтобы сохранить первоначальную разницу в росте с Линдой Хэмилтон, исполнявшей роль его экранной матери.

