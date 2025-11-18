Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Глядя на экран, в это невозможно поверить: сколько лет было Джону Коннору в «Терминаторе 2»?

Глядя на экран, в это невозможно поверить: сколько лет было Джону Коннору в «Терминаторе 2»?

18 ноября 2025 17:00
Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день»

Актер не соответствовал возрасту персонажа.  

Роль в сиквеле «Терминатор 2» мгновенно превратила Эдварда Ферлонга в голливудскую знаменитость. Однако между актером и его персонажем существовало заметное различие.

По сюжету Джону Коннору должно было быть всего 10 лет. В одной из сцен Т-1000 через полицейский компьютер узнает данные мальчика — дату рождения «26.02.1985» и возраст «10 лет». Этот момент четко фиксирует хронологию событий фильма.

13-летний Эдвард Ферлонг выглядел на экране старше своего персонажа. Однако создателей фильма это не остановило.

Съемки растянулись на восемь месяцев, и за это время с юным актером произошли естественные изменения. Его голос начал ломаться, что потребовало дополнительной работы — некоторые ранние сцены пришлось переозвучивать для сохранения единого тембра.

К финалу производства Ферлонг заметно подрос. В сценах на промышленном комплексе ему приходилось стоять в специальной яме, чтобы сохранить первоначальную разницу в росте с Линдой Хэмилтон, исполнявшей роль его экранной матери.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сколько человек на самом деле убил железный Арни в фильме 1984 года.

Фото: Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Терминатор 2: Судный день» должен был закончиться иначе: а его сиквел от Кэмерона и вовсе видели только единицы «Терминатор 2: Судный день» должен был закончиться иначе: а его сиквел от Кэмерона и вовсе видели только единицы Читать дальше 16 ноября 2025
Объясняем, почему монстры в «Мгле» не выходили из тумана: версии зрителей убедительней, чем официальная Объясняем, почему монстры в «Мгле» не выходили из тумана: версии зрителей убедительней, чем официальная Читать дальше 19 ноября 2025
Фанаты этого не могут простить: кто убил Джона Коннора? Фанаты этого не могут простить: кто убил Джона Коннора? Читать дальше 19 ноября 2025
Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Читать дальше 18 ноября 2025
«Ничего не вышло»: режиссер «настоящего» «Голого пистолета» жестко прошелся по ремейку с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон «Ничего не вышло»: режиссер «настоящего» «Голого пистолета» жестко прошелся по ремейку с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон Читать дальше 18 ноября 2025
Минобороны и Пентагон стоят на ушах от новинки Netflix: сценарист «Дома динамита» уже заявил, что сюжет боевика — реален Минобороны и Пентагон стоят на ушах от новинки Netflix: сценарист «Дома динамита» уже заявил, что сюжет боевика — реален Читать дальше 18 ноября 2025
Почему Т-800 пожертвовал собой, выбрав самоуничтожение? Объясняем финал «Терминатора 2», который миллионы фанатов поняли не сразу Почему Т-800 пожертвовал собой, выбрав самоуничтожение? Объясняем финал «Терминатора 2», который миллионы фанатов поняли не сразу Читать дальше 18 ноября 2025
К этому секрету подводила вся трилогия: зачем нужно «Око» в «Иллюзии обмана» К этому секрету подводила вся трилогия: зачем нужно «Око» в «Иллюзии обмана» Читать дальше 18 ноября 2025
«Нельзя просто так пройти мимо Толкиена»: 9 раз, когда «Игра престолов» повторяла «Властелина колец» (не плагиат, а вдохновение) «Нельзя просто так пройти мимо Толкиена»: 9 раз, когда «Игра престолов» повторяла «Властелина колец» (не плагиат, а вдохновение) Читать дальше 18 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше