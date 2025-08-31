«Глупо, мерзко, но чертовски весело!»: хоррор «Токсичный мститель» ошарашил критиков — 82% одобрения

Новый «Токсичный мститель» (2025) от режиссёра Мэйкона Блэра уже называют главным трэш-хитом года. Фильм получил 82% «свежести» на Rotten Tomatoes и вызвал бурю эмоций у критиков.

От уборщика до мутанта

Сюжет ремейка рассказывает о простом уборщике Уинстоне Гузе (Питер Динклэйдж), который после несчастного случая падает в чан с химикатами и превращается в мутанта со сверхспособностями.

Вместо того чтобы скрываться, он решает использовать свои силы для борьбы с преступностью и коррупцией.

В актёрском составе также Кевин Бейкон, Джейкоб Тремблей и Элайджа Вуд.

Критики в восторге

Издание Fandom Wire описало фильм так: «Глупо, мерзко, но чертовски весело!», добавив, что это «гротескный, забрызганный кровью аттракцион, который точно не для слабонервных».

Awards Watch отмечает, что за жестокостью скрывается неожиданная душевность:

«Это полный абсурд и дикость, но при этом шокирующе трогательная история».

Почему ремейк превзошёл оригинал

Оригинальный «Токсичный мститель» (1985) получил 70% одобрения критиков, но новая версия уже уверенно обошла его по рейтингу.

Канадский кинокритик, журналист и телеведущий Ричард Краус высказывается на CTV News Channel:

«Новый “Токсичный мститель” обновляет историю, но сохраняет славную несуразность оригинала».

Портал Heaven of Horror хвалит визуальные эффекты, монстров и дерзкий чёрный юмор, который «работает на полную мощность».

