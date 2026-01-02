«Глупая наивная сказка»: американцы терпеть не могут этот фильм Спилберга, а в России ему поставили 8,1

Имя Стивена Спилберга известно во всём мире, его называют одним из самых влиятельных режиссёров в истории кино. У него миллионы преданных поклонников, которые ценят его умение создавать масштабные, трогательные и технически безупречные фильмы, давно ставшие классикой.

Однако даже в его родной Америке, где Спилберг считается настоящей иконой, отношение к его фильмографии неоднозначно. Несмотря на всеобщее признание и множество наград, далеко не каждая его работа находит безоговорочный отклик у широкой американской аудитории.

Вот и этот фильм, любимый россиянами, в США многих разочаровал.

Сюжет фильма «Терминал»

Виктор Наворски прилетает в Нью-Йорк, но во время его полёта в его вымышленной родине, Кракозии, происходит государственный переворот. Новое правительство не признаётся США, и виза Виктора аннулируется ещё до того, как он ступил на американскую землю.

В результате он оказывается в ловушке: пройти паспортный контроль он не может, а улететь обратно — тоже, потому что все рейсы в Кракозию отменены. С малым знанием английского Виктор вынужден поселиться в международной транзитной зоне аэропорта, превратив её в свой временный, но долгий дом.

Ситуацию усугубляет начальник службы безопасности аэропорта, который видит в Викторе проблему и хочет побыстрее от него избавиться. Он предлагает Наворски лёгкий выход — попросить политического убежища в США.

Но Виктор отказывается предать свою страну. Тогда ему намекают на другой, более тёмный путь: чтобы его «вывезли» из аэропорта, достаточно совершить даже мелкое правонарушение и попасть в руки полиции. Виктор выбирает третий, самый трудный путь — ждать, сохраняя своё достоинство и веру в лучшее.

Отзывы о фильме «Терминал»

Несмотря на довольно сдержанные оценки критиков, фильм «Терминал» нашёл тёплый и искренний отклик у зрителей. Особенно его полюбили в России, где высоко оценили душевную игру Тома Хэнкса и режиссёрскую работу Спилберга. Зрители пишут о том, что картина учит доброте, терпению и вере в людей.

«Очаровывает своей креативностью и добротой, вызывает и смех, и слёзы», «Показывает, что любовь и и внимание всё ещё творят чудеса», — отмечают комментаторы, признаваясь, что пересматривают её снова и снова.

Однако в самих США реакция была куда более прохладной. Многим американским зрителям и критикам фильм показался излишне упрощённым и сентиментальным. Они отмечали, что сюжет лишён напряжения и предсказуем, а персонажи порой кажутся картонными.

«Пытается быть и комедией, и драмой, но не преуспевает ни в том, ни в другом», «Ситуация могла быть глубокой, но превратилась в глупую наивную сказку», — пишут пользователи на IMDb.

Разницу в восприятии красноречиво демонстрируют и оценки: на «КиноПоиске» у фильма твёрдые 8.1, тогда как на IMDb — 7.4. На Rotten Tomatoes разрыв ещё заметнее: всего 61% одобрения от критиков против 73% от обычных зрителей.

