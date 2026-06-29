Этот детективный мини-сериал 2025 года надо смотреть, не отрываясь: в любой момент можете упустить все самое важное

История о глухой девушке, которая оказывается втянутой в очень опасную историю.

Британский сериал «Кодекс молчания» превращает тихую жизнь девушки в опасную игру, где каждое слово может стоить жизни.

Все шесть серий держат зрителей в напряжении. И уже после первого эпизода остановиться невозможно.

О чём сериал

Элисон родилась глухой и работает в столовой полицейского участка Кентербери. Её жизнь переворачивается, когда детективы узнают о её умении читать по губам и просят помочь расшифровать речь бандитов, готовящих дерзкое ограбление.

«Представьте себе детектив, где героиня не бегает с пистолетом и не выбивает признания, — пишет зритель на irecommend.ru. — Она просто смотрит. Смотрит на губы людей, которые думают, что их никто не слышит».

Любовь, которой не должно быть

Во время расследования Элисон встречает Лиама — молодого преступника, связанного с ограблением. Между ними возникает чувство, которое делает её положение опасным.

Один из зрителей на Otzovik комментирует:

«Если бы не любовная линия, сериал был бы совсем другим. Но именно она делает его эмоциональным и живым».

Что говорят критики

Режиссёр Дирмуд Гоггинс ставит во главу угла не полицейскую динамику, а личную историю героини и тему жизни людей с нарушением слуха.

Один из критиков на Rotten Tomatoes отмечает: «Это сериал, в котором тебя держат не экшеном, а внутренним напряжением. Он весь — во взглядах, жестах, недосказанности».

Рейтинги

На «Кинопоиске» у «Кодекса молчания» 6,8. Некоторые зрители считают сериал неспешным, но признают, что «эта история точно запомнится».

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