Глеб Жеглов ошибался чаще, чем кажется: 23 промаха героя «Место встречи изменить нельзя», о которых до сих пор спорят фанаты

«Место встречи изменить нельзя» — один из культовых сериалов советского кино. Образ Глеба Жеглова, сыгранного Владимиром Высоцким, давно стал культовым. Но в романе братьев Вайнеров Жеглов вовсе не герой без изъянов.
Повествование ведётся от лица Володи Шарапова, который в конце книги даже решает больше не работать с Глебом. Зрители любят харизму Жеглова, но и он допускал ошибки — большие и маленькие. Давайте разберём самые заметные.
23 ошибки Жеглова по мнению автора Дзен-канала «Горожанин о кино»:
- Неудачный выбор Векшина — прислал оперативника из Ярославля, где его легко могли узнать.
- Ставка не на того человека — взял хорошего сыщика, но слабого актёра для внедрения.
- Промах с инструктажем — не предупредил Васю о возможном нападении, тот погиб.
- Давление на Груздева — действовал вразрез с предложением Шарапова, что обернулось трагедией.
- Неорганизованная слежка — позволил Есину уйти прямо с бульвара.
- Издевательства над Соловьёвым — мелкие подколы привели к будущей опасной утечке.
- Отправил в засаду слабого Петюню — результатом стало убийство Топоркова.
- Следы в квартире Грудевой — сначала запрещает трогать, потом позволяет Наде вытирать посуду.
- Ошибка во времени смерти — не уточнил важную деталь у соседа Липатникова.
- Не учёл наличие машины — грабители склада явно использовали авто, но Глеб это просчитал.
- Игнорирование закона — не возбудил дело об оставленном ребёнке.
- Проигнорировал наводку на Верку-модистку — не пошёл по очевидному следу.
- Провал с Кирпичом в трамвае — упустил карманника, пришлось подбрасывать улику.
- Не использовал отпечатки пальцев — выбрал незаконный путь доказательств.
- Фактически признался в фальсификации — это услышали коллеги.
- Не изучил личное дело Шарапова — удивился наградам нового сотрудника.
- Разболтал информацию Волокушиной — сжёг перспективного свидетеля.
- Слабая засада у Верки — могла спугнуть Фокса раньше времени.
- Ошибки в «Астории» — начиная с собственной явки и заканчивая выбором Шарапова вместо Соловьёва.
- Погоня ценой жизни — сбили регулировщицу и не оказали помощь.
- Непроверенные догадки — решил, что Горбатый главарь, рискуя операцией.
- Захват Шарапова — не продумал охрану напарника, допустив его похищение.
- Провал в подвале — не предусмотрел подстраховку, что едва не стоило Володе жизни.
Что говорят зрители
Фанаты сериала разделились. Одни уверены: искать ошибки в гениальном фильме — пустое занятие. «По-вашему, сценарий писали люди глупее вас?» — возмущается Ирина Щербакова.
Другие напоминают, что это художественная версия романа, а не документалистика: главное — атмосфера и актёрская игра. Есть и те, кто считает, что именно несовершенство Жеглова делает его живым героем. «Вся прелесть фильма именно в этих ошибках, — пишет Неля Макар. — Он просто человек, которому везёт, и зрители это любят».
А кто-то иронизирует: «Исправить все недочёты? Тогда пришлось бы снимать „Место встречи — 2“».
Вывод
Жеглов остаётся ярким, харизматичным героем, но и он был далёк от безупречности. Его ошибки стоили жизни напарникам, проваливали операции и влияли на исход расследования. Возможно, именно в этой неоднозначности и кроется секрет популярности сериала.
