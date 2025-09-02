Меню
Глеб Жеглов ошибался чаще, чем кажется: 23 промаха героя «Место встречи изменить нельзя», о которых до сих пор спорят фанаты

Глеб Жеглов ошибался чаще, чем кажется: 23 промаха героя «Место встречи изменить нельзя», о которых до сих пор спорят фанаты

2 сентября 2025 17:09
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Зрители разделились на два лагеря.

«Место встречи изменить нельзя» — один из культовых сериалов советского кино. Образ Глеба Жеглова, сыгранного Владимиром Высоцким, давно стал культовым. Но в романе братьев Вайнеров Жеглов вовсе не герой без изъянов.

Повествование ведётся от лица Володи Шарапова, который в конце книги даже решает больше не работать с Глебом. Зрители любят харизму Жеглова, но и он допускал ошибки — большие и маленькие. Давайте разберём самые заметные.

23 ошибки Жеглова по мнению автора Дзен-канала «Горожанин о кино»:

  1. Неудачный выбор Векшина — прислал оперативника из Ярославля, где его легко могли узнать.
  2. Ставка не на того человека — взял хорошего сыщика, но слабого актёра для внедрения.
  3. Промах с инструктажем — не предупредил Васю о возможном нападении, тот погиб.
  4. Давление на Груздева — действовал вразрез с предложением Шарапова, что обернулось трагедией.
  5. Неорганизованная слежка — позволил Есину уйти прямо с бульвара.
  6. Издевательства над Соловьёвым — мелкие подколы привели к будущей опасной утечке.
  7. Отправил в засаду слабого Петюню — результатом стало убийство Топоркова.
  8. Следы в квартире Грудевой — сначала запрещает трогать, потом позволяет Наде вытирать посуду.
  9. Ошибка во времени смерти — не уточнил важную деталь у соседа Липатникова.
  10. Не учёл наличие машины — грабители склада явно использовали авто, но Глеб это просчитал.
  11. Игнорирование закона — не возбудил дело об оставленном ребёнке.
  12. Проигнорировал наводку на Верку-модистку — не пошёл по очевидному следу.
  13. Провал с Кирпичом в трамвае — упустил карманника, пришлось подбрасывать улику.
  14. Не использовал отпечатки пальцев — выбрал незаконный путь доказательств.
  15. Фактически признался в фальсификации — это услышали коллеги.
  16. Не изучил личное дело Шарапова — удивился наградам нового сотрудника.
  17. Разболтал информацию Волокушиной — сжёг перспективного свидетеля.
  18. Слабая засада у Верки — могла спугнуть Фокса раньше времени.
  19. Ошибки в «Астории» — начиная с собственной явки и заканчивая выбором Шарапова вместо Соловьёва.
  20. Погоня ценой жизни — сбили регулировщицу и не оказали помощь.
  21. Непроверенные догадки — решил, что Горбатый главарь, рискуя операцией.
  22. Захват Шарапова — не продумал охрану напарника, допустив его похищение.
  23. Провал в подвале — не предусмотрел подстраховку, что едва не стоило Володе жизни.

Что говорят зрители

Фанаты сериала разделились. Одни уверены: искать ошибки в гениальном фильме — пустое занятие. «По-вашему, сценарий писали люди глупее вас?» — возмущается Ирина Щербакова.

Другие напоминают, что это художественная версия романа, а не документалистика: главное — атмосфера и актёрская игра. Есть и те, кто считает, что именно несовершенство Жеглова делает его живым героем. «Вся прелесть фильма именно в этих ошибках, — пишет Неля Макар. — Он просто человек, которому везёт, и зрители это любят».

А кто-то иронизирует: «Исправить все недочёты? Тогда пришлось бы снимать „Место встречи — 2“».

Вывод

Жеглов остаётся ярким, харизматичным героем, но и он был далёк от безупречности. Его ошибки стоили жизни напарникам, проваливали операции и влияли на исход расследования. Возможно, именно в этой неоднозначности и кроется секрет популярности сериала.

Фото: Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
