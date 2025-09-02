Глеб Жеглов ошибался чаще, чем кажется: 23 промаха героя «Место встречи изменить нельзя», о которых до сих пор спорят фанаты

«Место встречи изменить нельзя» — один из культовых сериалов советского кино. Образ Глеба Жеглова, сыгранного Владимиром Высоцким, давно стал культовым. Но в романе братьев Вайнеров Жеглов вовсе не герой без изъянов.

Повествование ведётся от лица Володи Шарапова, который в конце книги даже решает больше не работать с Глебом. Зрители любят харизму Жеглова, но и он допускал ошибки — большие и маленькие. Давайте разберём самые заметные.

23 ошибки Жеглова по мнению автора Дзен-канала «Горожанин о кино»:

Неудачный выбор Векшина — прислал оперативника из Ярославля, где его легко могли узнать. Ставка не на того человека — взял хорошего сыщика, но слабого актёра для внедрения. Промах с инструктажем — не предупредил Васю о возможном нападении, тот погиб. Давление на Груздева — действовал вразрез с предложением Шарапова, что обернулось трагедией. Неорганизованная слежка — позволил Есину уйти прямо с бульвара. Издевательства над Соловьёвым — мелкие подколы привели к будущей опасной утечке. Отправил в засаду слабого Петюню — результатом стало убийство Топоркова. Следы в квартире Грудевой — сначала запрещает трогать, потом позволяет Наде вытирать посуду. Ошибка во времени смерти — не уточнил важную деталь у соседа Липатникова. Не учёл наличие машины — грабители склада явно использовали авто, но Глеб это просчитал. Игнорирование закона — не возбудил дело об оставленном ребёнке. Проигнорировал наводку на Верку-модистку — не пошёл по очевидному следу. Провал с Кирпичом в трамвае — упустил карманника, пришлось подбрасывать улику. Не использовал отпечатки пальцев — выбрал незаконный путь доказательств. Фактически признался в фальсификации — это услышали коллеги. Не изучил личное дело Шарапова — удивился наградам нового сотрудника. Разболтал информацию Волокушиной — сжёг перспективного свидетеля. Слабая засада у Верки — могла спугнуть Фокса раньше времени. Ошибки в «Астории» — начиная с собственной явки и заканчивая выбором Шарапова вместо Соловьёва. Погоня ценой жизни — сбили регулировщицу и не оказали помощь. Непроверенные догадки — решил, что Горбатый главарь, рискуя операцией. Захват Шарапова — не продумал охрану напарника, допустив его похищение. Провал в подвале — не предусмотрел подстраховку, что едва не стоило Володе жизни.

Что говорят зрители

Фанаты сериала разделились. Одни уверены: искать ошибки в гениальном фильме — пустое занятие. «По-вашему, сценарий писали люди глупее вас?» — возмущается Ирина Щербакова.

Другие напоминают, что это художественная версия романа, а не документалистика: главное — атмосфера и актёрская игра. Есть и те, кто считает, что именно несовершенство Жеглова делает его живым героем. «Вся прелесть фильма именно в этих ошибках, — пишет Неля Макар. — Он просто человек, которому везёт, и зрители это любят».

А кто-то иронизирует: «Исправить все недочёты? Тогда пришлось бы снимать „Место встречи — 2“».

Вывод

Жеглов остаётся ярким, харизматичным героем, но и он был далёк от безупречности. Его ошибки стоили жизни напарникам, проваливали операции и влияли на исход расследования. Возможно, именно в этой неоднозначности и кроется секрет популярности сериала.

